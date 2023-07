En misant contre la législation sur la restauration de la nature, les conservateurs ont perdu leur pari

Une majorité étroite, mais moins que prévu

À une très courte majorité, mais moins étroite que prévu (312 voix pour, 324 contre, 12 abstentions), les députés européens ont finalement décidé de maintenir le texte en vie. Puis, après le vote d’une centaine d’amendements, ils ont approuvé la proposition amendée par 336 voix pour, 300 contre et 13 absentions. Celle-ci servira base de négociations du Parlement avec la présidence espagnole du Conseil, représentant les États membres, en vue de l’adoption de la législation.

guillement Ce serait bien que M. Weber prenne un peu de vacances, ça lui fera du bien"

”Nous nous sommes battus pour nos convictions et nous sommes arrivés très proches du but”, a déclaré M. Weber, le visage fermé, lors d’une conférence de presse organisée à l’issue du vote. “Nous avons gagné beaucoup de choses dans cette défaite et ceux qui ont gagné ont beaucoup perdu. Il s’agit d’une victoire assez vide”, a tenté de défendre, à ses côtés, la conservatrice Esther De Lange, assurant que les amendements du PPE avaient largement modifié le texte pour le rendre “gérable”. Dans les faits, personne n’est dupe. Le résultat du vote est un revers sévère pour le groupe le plus important du Parlement européen.

guillement Nous avons gagné beaucoup de choses dans cette défaite et ceux qui ont gagné ont beaucoup perdu.

Un fort ressentiment réciproque

L’épisode pourrait laisser des traces, tant les débats entre promoteurs et détracteurs de la législation auront été acrimonieux. Le PPE était monté au créneau contre un projet “mal torché”. Il a martelé, sans toujours beaucoup de nuances, ses arguments selon lesquels la législation rendrait la vie impossible aux agriculteurs, aux forestiers et aux pêcheurs, nuirait au développement des énergies renouvelables et mettrait en péril la sécurité alimentaire de l’Union européenne.

Ses adversaires libéraux et de gauche l’ont accusé de propager, à dessein, des informations mensongères, qualifiant les conservateurs de “négationnisme climatique” ou de “trumpistes”. Les mots s’envolent peut-être, mais ceux-là resteront encore quelque temps en suspens, à empoisonner l’atmosphère. “Quand la gauche perd la bataille des arguments, elle vous taxe de populisme”, a pesté Manfred Weber, mercredi. “Ce serait bien que M. Weber prenne un peu de vacances, ça lui fera du bien”, a cinglé le socialiste espagnol Cesar Luena, rapporteur du texte.

À lire aussi

Le positionnement du PPE s’expliquait par sa volonté de se présenter comme le seul défenseur des agriculteurs et de l’économie mais aussi, et peut-être même davantage, par le souci de se distinguer politiquement en envoyant des signaux à l’électorat de droite, à un an des européennes. Plutôt que de travailler à l’élaboration d’un compromis avec la majorité von der Leyen (du nom de la présidente de la Commission européenne, adoubée en 2019 par le PPE, le S&D et Renew), appuyée par les Verts et La Gauche sur ce sujet précis, le PPE a choisi de nouer une sulfureuse alliance objective avec les eurosceptiques de l’ECR et l’extrême droite. “Ce texte a été pris en otage par une partie PPE et l’extrême droite”, dénonçait après le vote le Français Pascal Canfin (Renew), président de la commission Environnement du Parlement européen. Au final, le PPE n’a pas obtenu le scalp de la législation, mais il s’est aliéné ses partenaires “naturels” dans l’hémicycle. Mauvais choix. D'autant qu'il s'est aussi retrouvé en porte-à-faux de la mobilisation de la société civile, du partie du monde scientifique et de celui de l'entreprise en faveur du texte.

“C’est une leçon pour tout le monde”, reconnaît une source conservatrice, qui glisse que la stratégie du chef a suscité des doutes, en interne. “Quelle stratégie apporte le plus de stabilité pour l’Union européenne et le Green deal que des négociations au sein de la majorité von der Leyen ?”, interroge rhétoriquement Pascal Canfin. “On discute des chiffres, des objectifs, des échéances, mais il n’y a pas d’opposition de principes”.

À lire aussi

Réconciliation ou fâcherie ?

La question qui se pose à présent est de savoir quelle attitude va adopter le PPE pendant les négociations entre le Parlement européen et le Conseil. “Je suis prêt à négocier avec eux s’ils le souhaitent. Le problème avec cette législation est que je ne parvenais pas à comprendre leur problème, parce qu’ils l’ont rejetée d’emblée”, a taclé le vice-président (socialiste) de la Commission en charge du Green Deal, Frans Timmermans – dont au PPE, on a fustigé “l’arrogance et le refus de discuter”.

Les conservateurs vont-ils maintenir une attitude jugée peu constructive pour d’autres dossiers du Pacte vert comme la législation sur les pesticides ou la proposition de créer des nouvelles normes Euro 7 pour réduire les émissions polluantes des véhicules ? “Le PPE travaille pour le Pacte vert comme Renew et les S&D”, assure Manfred Weber, rappelant que les groupes ont trouvé une approche sur trente-deux textes du Green deal. “Tout le monde peut s’attendre à ce que nous soyons un partenaire sérieux, responsable et constructif”, ajoute l’Allemand. Non sans avoir précisé au préalable : “Nous faisons ce que nos convictions nous dictent”.

La dernière année de la législature européenne s’annonce tendue, dans l’hémicycle.