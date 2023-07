“Si le déni politique continue en France, de nouvelles émeutes seront inévitables”

Annie Fourcaut, historienne et professeure à l’université Paris-Panthéon Sorbonne, décrit cela dans Le Point comme “une espèce de mécanisme français, qui fait qu’une bavure policière va entraîner des émeutes, qui elles-mêmes vont entraîner un déploiement policier”. Et personne, ni à droite ni à gauche ni a fortiori au centre, ne semble en mesure de pouvoir éviter la cocotte-minute d’exploser à nouveau.

”L’inaction et le déni des gouvernements successifs poussent à la surenchère”, estime Marwan Mohammed, sociologue chargé de recherche au CNRS. “Les élites au pouvoir refusent de voir les ressorts réels de la colère des jeunes dans les quartiers populaires – Emmanuel Macron met en scène sa surprise face aux émeutes et la redécouverte perpétuelle des problèmes liés à ces quartiers. Elles refusent de se confronter au réel, d’actionner les leviers structurels susceptibles de changer la donne comme la lutte contre le racisme systémique chez les policiers, contre la pauvreté et les inégalités scolaires. Si ce déni politique continue, et les premiers signaux envoyés laissent penser que tel sera le cas, de nouvelles émeutes seront inévitables à l’avenir. Ce déni est de la permaculture d’État des révoltes de demain”.

Toujours est-il que les questions restent nombreuses pour tenter de comprendre les raisons mais aussi les enseignements à tirer de cette nouvelle crise des quartiers (sachant que beaucoup d’observateurs estiment qu’on n’a pas tiré les leçons de 2005…). Pour Luc Bronner, du Monde, il s’agit d’une “crise sécuritaire, sociale, politique et éducative […]. Les violences de ces derniers jours trouvent leurs origines dans des maux conjoncturels mais surtout structurels, connus et jamais résolus”. Il évoque une “fracture” avec des quartiers populaires au bord de l’asphyxie, en situation de détresse alimentaire en raison de l’inflation et où s’accumulent les injustices.

Les attentes déçues de 2005

Le sociologue Marwan Mohammed évoque de “fortes attentes après les révoltes de 2005”, ” des avancées notables en matière d’urbanisme avec d’énormes investissements réalisés pour rénover le bâti” mais un certain nombre de reculs sur le plan social, économique, du racisme et des pratiques policières. “Les inégalités scolaires sont toujours importantes, les frustrations économiques s’accroissent et l’ordre dit républicain est de plus en plus méprisant et autoritariste”.

Dès lors, que faire. Faut-il, par exemple, revoir la politique de la ville (48 milliards d’euros ont été investis depuis 2003 mais les quartiers prioritaires restent trois fois plus pauvres que la moyenne nationale) et repenser les plans banlieues (on en compte un tous les trois ans depuis 45 ans) ? Faut-il modifier les modalités de maintien de l’ordre, notamment le texte autorisant, sous conditions, les policiers à tirer sur un véhicule en fuite ? À cette question, Marwan Mohammed répond qu’il faut aller bien au-delà : “Il faut que l’État discipline sa police et cesse de nier la réalité du racisme et des violences policières, qu’il dissolve l’IGPN et crée une autorité indépendante”. Faut-il revoir la politique d’immigration, supposée à l’origine de tous les maux, comme en rêvent l’extrême-droite et la droite ?

Ne jamais oublier les banlieues

Les questions sont complexes, sensibles, et les réponses clefs en main n’existent pas. Et chacun, selon son camp politique, ses convictions ou ses intérêts, tire des leçons différentes des évènements récents. Une chose est sûre, selon le spécialiste des banlieues Erwan Ruty, auteur d’une Histoire des banlieues françaises (François Bourin, 2020) : “Il ne faut jamais oublier les banlieues. C’est une faute morale, politique et civilisationnelle” écrit-il dans Le Monde.

Une autre question se pose : Emmanuel Macron a-t-il seulement l’intention de tirer une quelconque leçon de ce qui s’est passé ? Il a d’abord annoncé vouloir “débuter un travail minutieux pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements”, avant de faire savoir, dès le lendemain, qu’il n’avait “pas entendu de message” mais détecté une ”bascule vers un processus de décivilisation”. Pas tout à fait le même discours que son prédécesseur, Jacques Chirac, qui avait noté en 2005 une “crise de sens et de repères” et déclaré : “Je veux dire aux enfants des quartiers difficiles, quelle que soit leur origine, qu’ils sont tous les fils et les filles de la République […]. Il faut offrir partout et à chacun les mêmes chances”.

"Taper les familles au portefeuille” ?

Enfin, quelles sont les pistes envisageables pour éviter que de nouvelles émeutes surviennent ? “Des leviers structurels existent, souligne Marwan Mohammed. Encore faut-il qu’il y ait une volonté politique pour les actionner”. Mais les réponses ne sont pas les mêmes selon, là encore, le prisme politique : certains plaident pour davantage de mixité sociale dans les quartiers, le retour d’une police de proximité, une meilleure insertion socioprofessionnelle des jeunes et une lutte contre l’échec scolaire, quand d’autres préfèrent le tour de vis.

Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de sanctions financières, il faut “taper au portefeuille” des familles dès “la première connerie” selon un de ses proches. Le chef de l’État veut “reciviliser” via un “agenda défense républicaine” : “lutte contre l’effondrement civique, l’école, qui doit rentrer dans le champ du régalien, et régulation XXL des réseaux sociaux”. Dans tous les cas, le chantier est immense. Mais rien n’indique, à ce stade, qu’il sera jugé prioritaire…