Disparition du petit Emile : pourquoi l’échec des recherches par les chiens Saint-Hubert est-il troublant ?

Cette information a beaucoup étonné les enquêteurs. Tout comme Stéphane Renaud, un dresseur canin invité ce mardi soir sur BFM TV. “Là, on parle de Saint-Hubert avec des gens aguerris, des chiens entraînés, sélectionnés en amont, ce n’est pas n’importe quel Saint-Hubert qui rentre en gendarmerie, ils vont les affûter. Ils sont prêts à aller chercher quelqu’un sur le terrain, et le Vernet n’est pas une grande surface”, commence-t-il.

La technique est toujours la même : présenter au chien l’odeur de la personne disparue (un doudou, des vêtements, un pyjama…) et amener l’animal à l’endroit où elle a été aperçue pour la dernière fois. “C’est très troublant de n’avoir aucune piste sur une si petite zone”, poursuit l’expert. “Même s’il avait chuté dans un trou, le chien serait arrivé jusqu’au bord. Si jamais il sent l’enfant, qu’il soit mort ou vivant depuis moins de quatre jours, le chien va quand même le trouver.”

D’où son étonnement. Reste alors une autre hypothèse : celle de l’enlèvement. Et qui ne facilite pas les choses pour ces chiens surentraînés “Ce qui peut rendre les choses compliquées, c’est qu’il ait été déplacé par un moyen mobile, un quad, un vélo, une voiture, une moto, il y aurait un pont dans la piste et c’est difficile de raccrocher”, ajoute Stéphane Renaud.

Seule solution : élargir la zone. “Si on a un début de piste autre part, on peut refaire venir un chien à un autre endroit et faire un nouveau point de départ”, termine le dresseur. Ce nouveau ratissage devrait se terminer aux alentours de 16h. Et toute la France, a commencé par la famille évidemment, espère une issue positive. Même si le pessimisme demeure selon le procureur de Digne. “Médicalement, au-delà d’un délai de 48 heures, vu le jeune âge de l’enfant, vu sa constitution, et qu’il serait privé de nourriture et d’eau (depuis trois jours), par les fortes chaleurs actuelles, le pronostic vital serait très, très engagé”.