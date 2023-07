Suite au Qatargate, le Parlement européen veut renforcer ses défenses face aux ingérences étrangères

Pour l’eurodéputé socialiste français Raphaël Glucksmann (groupe des socialistes et démocrates), l’adoption de nouvelles recommandations sur la réforme des règles du Parlement européen en matière d’intégrité et de lutte contre la corruption ne représentait pas moins qu’une “question de salut public”. Elle est acquise depuis jeudi midi avec 441 voix pour, 70 contre et 71 abstentions. Un vote massif donc.