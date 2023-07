White Sea III, l'opération antidrogue internationale dirigée par la douane belge: 1,5 tonne de cocaïne saisie, 12 arrestations

L'opération ciblait les méthodes de contrebande maritime telles que le débarquement en mer, le transbordement en mer vers des navires plus petits, la contrebande par l'équipage... "Outre la contrebande traditionnelle dans des conteneurs, une autre tendance apparaît clairement : la contrebande à bord ou sous les navires", note le SPF dans son communiqué.

Douze pays européens, dont la Belgique, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne ont participé à l'opération. Des navires de patrouille et d'intervention, des équipes d'arraisonnement, de fouille et de plongeurs, ainsi qu'un hélicoptère et des avions de garde-côtes ont été mobilisés.

"La Belgique a compté sur une participation active des services des recherches des Douanes, de la brigade maritime des Douanes, de la police judiciaire fédérale, de la police maritime, de la composante maritime de la défense, du carrefour de l'information maritime et du parquet de Flandre occidentale", précise le communiqué.

Au total, 779 navires ont été analysés et suivis, tandis que 79 navires ont été effectivement contrôlés.