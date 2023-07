Au Kosovo, ”il faut cesser de vivre dans le conflit permanent”

Ces sanctions impliquent la suspension des rencontres bilatérales de haut niveau, le gel des fonds européens et la suspension de l’Accord de stabilisation et d’association (ASA) avec l’Union européenne, signé par le Kosovo en 2018. Si leurs effets ne sont pas encore directement sensibles pour les citoyens, les cercles diplomatiques occidentaux ne font pas mystère que de nouvelles mesures pourraient être prises si une sortie de crise ne se profile pas. “L’Occident favorise la Serbie, toujours dirigée par d’anciens alliés de Milosevic, juste pour essayer de l’éloigner de l’orbite russe”, estime Sadri Ramabaja, un analyste proche du gouvernement Kurti.

La situation a, en tout cas, un goût amer pour l’Union européenne, qui voulait croire, cet hiver encore, qu’un accord “historique” entre les deux pays était à portée de la main. Le plan conçu par l’Allemagne et la France prévoyait essentiellement que la Serbie cesse de s’opposer à l’intégration du Kosovo dans les institutions internationales et que celui-ci accepte, en contrepartie, la création d’une “association des communes à majorité serbe du Kosovo”, prévue par des accords signés en 2015 mais jamais appliqués… Ce plan a théoriquement été approuvé par le Président serbe et le Premier ministre du Kosovo mais rien n’a été signé, lors d’une rencontre organisée à Ohrid, en Macédoine du Nord, le 18 mars dernier. Albin Kurti rejette la faute sur Aleksandar Vucic qui aurait refusé de signer l’annexe de mise en œuvre du plan, et se dit prêt à accepter la création de l’Association, pour peu que celle-ci n’ait pas de compétences exécutives… Depuis, la situation n’a cessé de se dégrader dans le nord, majoritairement serbe, du pays.

À lire aussi

C’est la tentative d’entrée en fonction, le 26 mai, des maires albanais élus lors des élections du 23 avril, boycottée par la communauté serbe, qui a remis le feu aux poudres, provoquant de très violents affrontements avec les soldats de la Kfor, la force de l’Otan déployée au Kosovo depuis la fin de la guerre, en 1999. Ces élections avaient été provoquées par la démission des élus serbes, le 5 novembre 2022, mais le Premier ministre Albin Kurti campe droit dans ses bottes : la légalité et la Constitution du Kosovo doivent être respectées, y compris dans le nord.

L’impossible “dialogue direct”

Son projet de “désescalade” des tensions, présenté le 10 juillet à l’émissaire européen Miroslav Lajcak, prévoit un retrait partiel des unités spéciales de la police du Kosovo et la convocation rapide de nouvelles élections dans le nord, mais uniquement si 20 % des électeurs de ces communes signent une requête en ce sens. Une condition impossible à remplir sans l’accord de Belgrade, qui contrôle plus étroitement que jamais la communauté serbe du Kosovo… “Albin Kurti insiste sur la nécessité de rétablir l’ordre constitutionnel et la souveraineté du Kosovo dans le nord du pays”, déplore l’analyste Visar Ymeri, de l’Institut Musine Kokalari de Pristina, un think tank de gauche. “Mais avec le redéploiement de la Kfor dans le nord, le Kosovo est revenu en arrière, aux premières années de l’après-guerre. Albin Kurti voulait privilégier le dialogue direct avec les Serbes du Kosovo plutôt que le dialogue avec Belgrade, mais il a perdu sur les deux tableaux.”

De fait, la Lista Sprska, le parti téléguidé par Belgrade, encadre plus lourdement que jamais la communauté, interdisant l’expression de toute pensée divergente, contrôlant les emplois publics et les activités économiques, en lien avec les puissants réseaux criminels du Nord. “Quand Albin Kurti a été élu, nous espérions nous aussi des changements”, assure Ana, une jeune enseignante du nord. “Mais rien n’est venu, sauf des descentes de police”. Albin Kurti se flatte d’être le Premier ministre qui s’est “le plus adressé aux Serbes du Kosovo, en langue serbe”, mais il n’a jamais été à la rencontre directe de ses administrés. “Et ce n’est pas en envoyant les unités spéciales de la police au nom d’opération de lutte contre le crime organisé que l’on peut rétablir la confiance”, ajoute Visar Ymeri.

Lassitude de la société albanaise

De son côté, l’impatience de la société albanaise ne cesse de grandir. “La Serbie a empoisonné la vie de mes grands-parents, de mes parents, la mienne, et même celle de mon frère, qui est né en 2000, après la guerre”, lâche Ron Gjinovci, philosophe et militant de la société civile de Pristina, qui a lui-même commencé sa scolarité dans les écoles “parallèles” mises en place par les Albanais du Kosovo pour échapper à la répression du régime de Belgrade, dans les années 1990. “Il faut en finir, cesser de vivre dans le conflit permanent et que notre avenir arrête d’être suspendu à ce qui se passe au nord.”

Alors que la diaspora, qui porte à bout de bras l’économie du petit pays et qui avait massivement voté pour Vetëvendosje en 2021, est revenue pour les vacances d’été, le Kosovo ressemble plus que jamais à une cocotte-minute sur le point d’exploser, même si aucun incident significatif n’a été enregistré depuis une quinzaine de jours.

Ouvertement évoquée dans certains cercles diplomatiques, l’option de provoquer la chute du Premier ministre, éventuellement en “débauchant” certains députés de son parti, ne semble guère convaincante. Le Parti démocratique du Kosovo, la formation de l’ancien Président Hahsim Thaçi, en cours de jugement pour crimes de guerre devant les Chambres spécialisées de La Haye, vient officiellement de se rallier à l’option de nouvelles élections mais, d’après tous les sondages, Albin Kurti remporterait très largement celles-ci. Enseignante de français à Pristina, Nazire estime qu’il a “rendu sa dignité au Kosovo”, mais ne cache pas ses doutes sur sa stratégie, utilisant une formule albanaise imagée pour résumer la situation : “on a parfois l’impression qu’il est perdu dans son propre jardin.”