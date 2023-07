Les ratissages sont terminés, après plusieurs jours de recherches infructueuses. Les enquêteurs sont désormais occupés à trier et analyser toutes les données récoltées durant la première phase de l'enquête. Alors que jusqu'ici, aucune piste n'était privilégiée, "les investigations actuelles vont maintenant s’orienter vers une piste plus criminelle", au vu du manque d'indice sur la disparition d'Émile, a confié le général de gendarmerie Jacques Morel à BFMTV ce vendredi. "On va sans doute être obligé d’admettre qu’il n’a pas pu sortir tout seul de cette zone sans l’aide, la complicité, ou la contrainte d’un tiers", a-t-il ajouté.

"On peut penser à un accident de voiture dont le conducteur aurait paniqué et dissimulé le corps. C’est une hypothèse", a réagi le maire du Vernet, François Balique, auprès du Figaro. Selon lui, la piste d'un enlèvement peut être écartée. En tout cas, selon lui, le village "n'a jamais cru à un rapt crapuleux": "Une voiture étrangère aurait été remarquée", a-t-il souligné, lui qui a pris un arrêté visant à interdire l'accès au Vernet aux personnes n'y habitant pas, jusqu'à lundi. Une mesure prise pour éviter le "tourisme malveillant".

Car le village sait ce que c'est de vivre un drame. En effet, le crash d'un avion de la Germanwings sur le massif des Trois-Évêchés a ébranlé le hameau du Vernet, qui voit régulièrement défiler des pèlerins sur les lieux du drame. Mais les habitants n'oublient pas non plus l'assassinat, en 2008, de la tenancière d'un établissement du centre du village, le Café du Moulin. Elle a été tuée par un client déséquilibré.

Ce n'est pas pour autant que François Balique, maire du Vernet depuis 1977, pense qu'une malédiction frappe les lieux. "Dans toute vie, il y a des événements heureux et d’autres qui le sont moins", a-t-il déclaré à nos confrères. "Pour Emile, si c’est bien accidentel, qu’y a-t-il de plus tragiquement normal qu’un enfant qui échappe à la surveillance de ses grands-parents et qui se fait heurter par un véhicule ? C’est affreux, mais il ne faut pas y voir une malédiction".