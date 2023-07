Disparition d'Emile: thèse criminelle privilégiée et famille nombreuse, très catho, accusée d'être une secte, "il n'a pas pu partir sans un tiers"

Quatre jours des fouilles monstrueuses, et… broucouilles. Vivant, seul, perdu dans la nature, on ne lretrouvera plus Emile. Il fait torride et il n’a que deux ans et demi. Le procureur de Digne-les-Bains, Rémy Avon, a déclaré que la deuxième phase de l’enquête était désormais ouverte. Celle-ci consiste en l’analyse de “la masse considérable de données” recueillies jusqu’ici.