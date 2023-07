La nomination d’une Américaine comme économiste en chef de la Commission européenne crée des remous

Émotion au Parlement européen et à Paris

Cette nomination, pour un mandat de trois ans, passe mal du côté du Parlement européen. “À un moment où nos institutions sont soumises à un examen minutieux vis-à-vis des interférences étrangères, nous peinons à comprendre la prise en considération de candidats non ressortissants de l’UE pour une position aussi élevée et stratégique”, peut-on lire dans un courrier adressé à la vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la Concurrence, Magrethe Vestager, par le chef du groupe libéral Renew Stéphane Séjourné, et cosigné par ses homologues du Parti populaire européen (conservateur) Manfred Weber, du groupe des socialistes et démocrates, Iraxte Garcia-Perez, et des Verts, Philippe Lamberts et Terry Reintke.

Les mêmes se disent aussi préoccupés par le fait que Mme Scott Morton a exprimé publiquement des critiques sur la législation européenne sur les marchés numériques (Digital market act – DMA) qui établit les règles que les géants du numérique devront désormais respecter dans l’Union européenne.

De vives critiques ont également fusé de Paris. Le ministre français chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot, a tweeté que la décision de la Commission soulève “des interrogations légitimes” et invité la Commission à réexaminer son choix. La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, a également fait part de son “étonnement” via le même canal et demandé que cette nomination soit reconsidérée.

Mme Scott Norton ne serait pas la première ressortissante d’un pays tiers à travailler pour la Commission. Il reste des Britanniques dans ses services et l’un des membres de la task force dirigée par Michel Barnier pendant les négociations du Brexit était norvégien. N’en reste pas moins qu’aux yeux du Parlement européen et de la France, la nomination d’une Américaine à un poste de directrice de la Commission apparaît difficilement compatible avec le concept de “souveraineté européenne” dont le président français Macron est le premier défenseur. Mais d’autres pays, comme la Belgique, reste pour l’heure silencieux sur le cas Scot Morton.

Au sein même de la Commission, ce choix fait débat.. avec un temps de retard. La nomination de Mme Scott Morton figurait parmi “les points A” de la réunion du collège, c’est-à-dire ceux que les commissaires adoptent sans discussion, parce que tout a déjà été réglé au préalable par les chefs de cabinets. C’est à ce niveau qu’a été décidé d’accorder une dérogation pour recruter une “non-Européenne” à un poste équivalent à celui d’un directeur. Les documents remis aux commissaires concernant cette nomination ne faisaient cependant pas mention de la nationalité de la recrue. “Estomaqués”, les commissaires n’auraient donc découvert qu’a posteriori ce qu’ils ont validé, glissent anonymement des sources du Berlaymont. “Dans le cas précis, il aurait au moins fallu que ce point fasse l'objet d'un débat”, insiste l’une elle.

La Commission européenne refuse de voir son choix

Un problème ? Quel problème ?, répond en substance la Commission européenne, qui insiste sur le fait que la candidature de Mme Scott Morton a été jugée la meilleure parmi la petite liste de prétendants pour le poste, qui ne comprenait que onze noms. Elle a passé sans encombre les cinq étapes du processus de recrutement, dont l’interview avec la commissaire compétente, Magrethe Vestager. “Nous cherchions une expertise universitaire assez unique et une combinaison de compétences assez particulière”, a justifié Balazs Ujvari, porte-parole de la Commission pour les Ressources humaines, lors du point presse quotidien de l’institution. La liste des mérites et réalisations académiques de Fiona Scott Morton, âgée de 56 ans, est longue comme le bras – elle est passée par la prestigieuse université de Yale, où elle est aujourd’hui professeur en Économie, mais aussi au Massachusetts Institute of Technology, par Harvard ou Stanford. Comme le poste le réclame, elle maîtrise deux langues de l’Union : l’anglais et le français. “Le poste de chef économiste est surtout un rôle de conseiller, il ne prend pas de décision”, a tenté de désamorcer Dana Spinant, également porte-parole de la Commission.

La Commission écarte également les risques de confits d’intérêts qui concerneraient sa recrue. “Elle ne peut pas travailler sur les affaires sur lesquelles elle a déjà travaillé, ni sur des affaires qui impliquent une entreprise pour laquelle déjà travaillé” – cette dernière restriction ne vaut que pour une période de deux ans, a précisé Balazs Ujvari. “Cela signifie que pendant deux des trois années de son mandat, elle ne pourra pas s’occuper du sujet le plus important”, soupire une source européenne bien informée. Bref, la Commission se priverait en partie de l'expertise qu'elle dit rechercher.

“La décision a été prise, nous ne voyons pas de motif de la revoir”, a insisté Dana Spinant. Fin de l’histoire ? µµA voir. Le processus administratif de recrutement de Mme Scott Morton n’est pas encore terminé – elle n’a notamment pas encore signé de contrat. On peut s’attendre que le sujet fasse l’objet de vives discussions lors du séminaire estival du collège des commissaires. Et on n’imagine pas que les grands groupes du Parlement européen et Paris mettent une sourdine à leurs critiques.