Le magistrat s'explique : "C'est la phase du temps long où les enquêteurs vont étudier les auditions, les relevés téléphoniques ou encore les inspections de véhicules… toutes les données récoltées depuis la disparition. Peut-être, sans le savoir, avons-nous récolté un indice déterminant."

Pour le moment, "aucune thèse n'est privilégiée ni exclue", selon le procureur de Digne. Pour Jacques Morel, général de gendarmerie et ancien patron de la section de recherches de Versailles, “les investigations actuelles, qui étaient menées sur base d'une disparition inquiétante, vont maintenant s’orienter vers une piste plus criminelle”. “On va sans doute être obligé d’admettre qu’il n’a pas pu sortir tout seul de cette zone sans l’aide, la complicité, ou la contrainte d’un tiers”, a-t-il ajouté.

A présent, une "masse considérable" de données a été collectée et reste à analyser.