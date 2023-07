Avec le départ annoncé de Ben Wallace, le Parti conservateur du Royaume-Uni ressemble plus que jamais à un navire à la dérive

Nommé secrétaire d’État à la Sécurité à partir de 2016, il a en effet été en charge de la Défense en 2019 dans le premier gouvernement de Boris Johnson. Quatre années qui font de lui le conservateur à avoir tenu le plus longtemps à ce poste depuis Winston Churchill, qui fut à la fois Premier ministre et ministre de la Défense pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces sept années qui lui ont fait vivre des moments agités : plusieurs attaques terroristes sur le sol britannique, l’empoisonnement de l’ancien espion russe Sergei Skripal, le retrait d’Afghanistan et depuis plus d’un an la guerre en Ukraine. Son investissement sans faille derrière Kiev mais aussi la solidité et la modération de son jugement et de ses analyses l’avaient rendu populaire dans le pays. À tel point qu’il était pressenti comme le grand favori pour remplacer Boris Johnson à sa démission en juillet 2022. Avant de refuser de se porter candidat.

Défaite annoncée

Lors de sa discussion avec le Times, il a nié que son départ soit “précipité”. Il a également réfuté que sa décision soit liée à l’imminente et écrite défaite de son parti l’an prochain. “J’aime les batailles et l’opposition ne me fait pas peur”, a-t-il assuré au quotidien. Avant de se reprendre : “Je pense que le gouvernement peut gagner les élections. Dans ma région, je ne pense pas que les électeurs soient encore convaincus par Keir Starmer. Il y a vraiment quelque chose à faire.”

Trop tard, il avait déjà révélé le fond de sa pensée. Il ne fait en effet guère de doute que les conservateurs perdront le pouvoir l’an prochain. Outre que les sondages actuels leur accordent entre 18 et 25 points de retard sur le parti travailliste dirigé par Keir Starmer, le désir de changement des électeurs après quatorze années de pouvoir tory, une conjoncture économique désastreuse avec une inflation à plus de 9 % entre avril 2022 et mars 2023, et l’apparition flagrante des effets de neuf années d’austérité dans les services publics (2010-2019) rendent un retournement très improbable, pour ne pas dire impossible.

Autre signe de la débâcle à venir, soixante-neuf députés ont déjà fait part de leur décision de ne pas briguer un nouveau mandat lors de l’an prochain. Parmi eux, quarante-sept conservateurs, sans compter ceux qui ont déjà démissionné comme Boris Johnson. De nombreuses personnalités au gouvernement jusqu’à il y a peu figurent dans cette liste : l’ancien ministre de l’Économie et des Finances Sajid javid, l’ancien ministre à la Santé Matt Hancock et l’ancien responsable des Affaires étrangères puis de la Justice Dominic Raab. Ils ont en commun d’avoir été élus en 2010, soit il y a seulement treize ans, et d’avoir été très ambitieux. La probabilité de passer au moins un mandat dans l’opposition, c’est-à-dire sans la moindre visibilité et espoir de gouverner, ne les a visiblement pas ragoûtés.

Le départ de Ben Wallace se révèle être une mauvaise nouvelle à long terme pour son parti. Il fait en effet partie des rares députés conservateurs modérés qui auraient pu guider les siens en dehors des travers tracés par les radicaux actuellement en place. À court terme, cette annonce ne fait pas non plus l’affaire des siens. Les conservateurs doivent défendre ce jeudi 21 juillet trois circonscriptions lors d’élections partielles, suite justement à la démission de Boris Johnson et de deux de ses collègues.