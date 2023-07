Disparition d’Émile au Vernet: "Pourquoi n’a-t-on pas accès à cet endroit ? Les gens doivent se demander s’il n’y a pas des choses à cacher"

Une semaine après la disparition du petit Emile, qui était chez ses grands-parents durant une réunion qui réunissait une dizaine d’oncles et tantes, la piste criminelle a pris du poids. Et dans ce contexte, le village mais également la famille sont la cible de suspicions de la part d’une population française encore traumatisée par l’affaire du petit Grégory Villemin.

Le hameau du Haut-Vernet est aujourd’hui aux abois. Depuis vendredi, il a été bouclé par les gendarmes. François Balique, le maire de la commune, a expliqué avoir pris cette décision afin de “protéger les familles et canaliser un éventuel tourisme de curiosité.”

A priori, le genre humain légitime cette décision. Les drames mystérieux génèrent toujours leurs lots de comportements malsains. Du reste, on sait aussi que de fausses cagnottes ont été ouvertes en ligne au nom d’Émile. Le procureur de la République a menacé d’ouvrir une enquête pour escroquerie.

Mais le hameau n’a-t-il pas aussi été fermé pour les besoins de l’enquête ? Et, par la même occasion, pour éloigner les journalistes d’investigation ?

La ghettoïsation des lieux pose en effet question. Selon Dominique Rizet, consultant police-justice pour BFMTV, un “filtrage” serait moins suspect. “Les gens doivent se demander s’il n’y a pas des choses à cacher. Pourquoi n’a-t-on pas accès à cet endroit ? Qu’est-ce qu’il se passe derrière les volets ? Est-ce que quelqu’un sait quelque chose ?”

Un autre élément perturbe : le profil du papa d’Émile. Lors des battues, de nombreux bénévoles se sont joints aux forces de l’ordre et à la famille d’Émile pour récolter des indices. Beaucoup questionnent l’attitude du père d’Émile pendant ces fouilles. “Il était très bien habillé, ce qui nous a surpris. Il portait un col roulé, et pantalon de ville. Il était très autoritaire et haussait le ton pour réprimander des gens qui n’avaient pas, selon lui, la bonne attitude. Cela a un peu surpris tout le monde.”

Le père d’Émile est un ancien membre de l’Action française et est un militant très actif dans le groupuscule Bastion social Marseille, une association d’extrême droite. En 2018, ce militantisme lui a valu une comparution devant le tribunal d’Aix-en-Provence, pour une agression présumée sur des personnes d’origine étrangère. Il avait finalement été relaxé. En 2021, lors des élections régionales, son nom apparaissait sur une liste électorale de soutien à Eric Zemmour.

On sait aussi que la famille, très pieuse, accusée par des riverains d’être une “secte”, vivait de façon très discrète, “quasi en autarcie”.