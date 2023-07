Disparition du petit Émile : le procureur de Digne n’ouvrira pas d’information judiciaire “pour le moment”

À lire aussi

Si la thèse criminelle est de plus en plus envisagée, le procureur de Digne Rémy Avon a annoncé à nos confrères du Dauphiné Libéré que “l’ouverture d’une information judiciaire n’est pas envisagée à ce jour.” Dans le domaine juridique, une information judiciaire est mise en place pour prouver l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs. Si la thèse criminelle est donc envisagée, elle n’est pas (encore) la piste privilégiée par les enquêteurs et le procureur de la République.

Dès lors, c’est une enquête préliminaire qui sera “automatiquement ouverte lundi” a indiqué Rémy Avon. Le dossier reste donc dans les mains de la police et ne sera donc pas confié à court terme à un juge d’instruction même s’il reste piloté par le parquet.