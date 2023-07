Être debout, assis ou allongé dans la rue peut désormais coûter 35 euros d’amende dans une ville française

En 2014, la mairie de la ville avait déjà fait les titres puisqu’elle avait décidé, en concertation avec les commerçants de la ville, de grillager certains bancs publics pour empêcher les SDF d’y prendre de longues pauses ou d’y dormir. Devant le tollé de cette décision, Angoulême avait finalement renoncé à mettre en place cet arrêté.

Cette semaine, l’arrêté qui vient d’être mis en place vise énormément de personnes puisque ce dernier indique que les “individus regroupés de manière immobile ou peu mobile, n’étant pas en transit et générant des nuisances” sont passibles d’une amende de 35 euros.

L’arrêté précise que : “est interdite toute occupation abusive et prolongée des rues et autres espaces publics, c’est-à-dire par des individus regroupés, de manière immobile ou peu mobile, n’étant pas en transit et générant des nuisances (sonores, dégradations, menaces, etc.) qui troublent la tranquillité des passants ou des riverains.”

Cet arrêté vise tout d’abord les marginaux, les voyageurs et les jeunes “pour rappeler les règles de savoir-vivre et de civilité”, assure au journal Le Parisien Jean-Philippe Pousset, l’adjoint au maire d’Angoulême chargé de la sécurité, qui indique avoir le soutien de la préfecture dans cette décision. “Ça n’est pas un arrêté anti-mendicité”, rappelle-t-il. “Quelqu’un faisant la manche sans gêner l’espace public ne pose aucun problème. Une personne allongée en pleine rue piétonne, si.”

Selon ce dernier, “”il faut assurer la sécurité de la ville. Cet arrêté, c’est un moyen de dire : bougez ou partez ou comportez-vous différemment”, conclut Jean-Philippe Pousset au Parisien.