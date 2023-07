Ary Abittan bientôt réhabilité ? “Les éléments du dossier d’instruction ne justifiaient plus sa mise en examen”

Il y a plus d’un an et demi qu’Ary Abittan a été mis en examen pour viol suite à une plainte d’une jeune femme de 23 ans. Il a eu des rapports consentis avec elle, mais il l’aurait pénétré analement, ce qu’elle refusait. Elle avait porté plainte contre l’acteur et humoriste à l’automne 2021. Ce dernier avait été placé sous contrôle judiciaire.