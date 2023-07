De Rhodes à Athènes, la Grèce brûle encore

Les raffineries en ligne de mire

Cent vingt sapeurs-pompiers, aidés par quatre canadairs et trois hélicoptères, ont été déployés près de la station balnéaire de Loutraki, à environ 80 km de la capitale grecque, où un incendie s’est déclaré lundi après-midi. Le feu s’est ensuite déplacé vers la région autour de l’isthme de Corinthe, selon l’agence de presse grecque ANA. Mais les pompiers sont parvenus à le maintenir à une distance relativement sûre des raffineries de la zone industrielle maritime située à l’ouest d’Athènes.

Sur l'île de Rhodes (sud-est), dans l'archipel du Dodécanèse, l'incendie de forêt qui s'est déclaré mardi après-midi s'est lui aussi étendu et progresse désormais vers le centre de l'île, "sans menacer pour l'instant les zones résidentielles", a souligné le porte-parole des pompiers, précisant qu'aucune victime n'avait pour l'heure été à déplorer. Le mécanisme européen de la Protection civile a, quant à lui, été activé. Quatre canadairs de France et d'Italie sont arrivés en Grèce, et plus de 200 pompiers venus de Roumanie, de Slovaquie et de Pologne rejoindront le pays d'ici à vendredi.