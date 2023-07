L’homme vient lui parler alors qu’elle est entre deux voitures. “J’ai cent euros”, dit-il en trépignant sur place. La femme rit jaune et déclare “et donc ?”. Mais l’inconnu ne se démonte pas. “Je ne suis pas une pute”, s’énerve alors la jeune femme. “Non j’ai jamais dit ça, je respecte et tout !”, répond-il. Elle tente alors de reculer pour monter dans sa voiture en refusant les avances de l’individu. “C’est pas bien de faire ça, vous attendez toutes les meufs et vous leur proposez ça ?”, demande-t-elle.

La femme, qui s’est confiée à BFMTV, a déclaré avoir porté plainte. “Je ne savais pas comment réagir. Je me suis dit qu’à tout moment, il avait un couteau. J’ai préféré rester calme. J’étais entre deux voitures, donc je me suis dit ‘il va m’agresser’. Je suis restée calme et j’ai attendu”, confie-t-elle, émue. “Que les hommes arrêtent, il y a des sites pour ça. Ça nous fait peur, dans le sens où on n’ose plus trop sortir dans la rue, on a peur, c’est pour ça qu’il faut en parler.”

La gendarmerie de Chantilly a ouvert une enquête sur cette affaire.