L'Europe toujours écrasée de chaleur, des zones balnéaires évacuées en Grèce : 44°C ressentis en Sicile, 41,7 en Espagne

Le feu en Grèce et au Canada, l'étuve en Italie, en Espagne ou aux Etats-Unis : l'hémisphère Nord suffoque et brûle sous les vagues de chaleur qui se sont renforcées mardi tandis que la Chine et le Japon connaissent eux aussi des records de températures.