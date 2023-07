Attaque au couteau à Annecy : les deux enfants dont le pronostic vital était engagé sont sortis de l’hôpital

Le 8 juin dernier, un certain Abdalmasih H. avait blessé quatre très jeunes enfants et deux adultes lors d’une attaque au couteau dans un parc à Annecy. Interpellé sur le coup, ce Syrien de 31 ans avait été mis en examen pour “tentatives d’assassinat” et placé en détention provisoire. Depuis, ses motivations pour tenter d’expliquer cette attaque atroce restent floues.