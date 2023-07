Disparition d'Emile: voici pourquoi le dernier témoin à avoir vu le petit garçon n'a pas donné l'alerte et culpabilise aujourd'hui

À lire aussi

Selon une enquête de Paris Match publiée ce jeudi 20 juillet, les deux témoins seraient un adolescent et un homme d’une soixantaine d’années. Un sexagénaire, l’un des derniers témoins à avoir aperçu le petit Emile, disparu le 8 juillet dernier, n’a pas donné l’alerte. À ce moment, ce voisin ne s’en inquiète pas, habitué à voir les enfants du hameau jouer seuls dans les ruelles où la circulation est quasi inexistante.

Mais surtout, son chien, un berger de Berne, n’aboie pas. Or, le sexagénaire” sait très bien que lorsqu’un étranger évolue dans les parages, ou quand un danger menace, son chien réagit systématiquement”, rapportent nos confrères. L’homme est donc confiant, il retourne donc à ses occupations. En oubliant un détail : “ce jour-là son chien n’est pas là”.

Une erreur de jugement qui se joue sur un dixième de seconde et qui fait que le sexagénaire “culpabilise” aujourd’hui de ne pas être intervenu. Le témoin est donc retourné à ses occupations. Et Émile a poursuivi son chemin. Plus personne ne le reverra.