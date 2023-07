Frans Timmermans, le Monsieur “Green deal” et numéro deux de la Commission européenne, s’en va pour tenter de devenir Premier ministre des Pays-Bas

Un contexte politique néerlandais propice

Le 8 juillet, le gouvernement du Premier ministre néerlandais Mark Rutte s’est effondré à cause de l’incapacité des quatre partis au pouvoir de s’entendre sur la manière de gérer la migration. Sur cette question, M. Timmermans s’est d’ailleurs dit favorable à une politique d’asile “stricte mais juste”. Figure très respectée, tant au niveau européen que national, l’ancien ministre des Affaires étrangères a toutes ses chances de devenir la tête de liste de l’alliance entre le PvdA et GroenLinks. À partir de ce jeudi, les prétendants au poste ont jusqu’au 4 août pour s’inscrire dans la course. Mais pour l’heure, Frans Timmermans fait figure de seul candidat. Et il bénéficie déjà du soutien de personnalités clé du PvdA, comme la cheffe de file du parti Attje Kuiken, l’échevine d’Amsterdam Marjolein Moorman ou encore le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Tandis que le dirigeant de GroenLinks, Jesse Klaver, a annoncé mercredi qu’il ne serait pas candidat. La décision finale devrait être annoncée autour du 22 août.

Si le choix de Frans Timmermans est confirmé, il se placera alors comme favori pour succéder à Mark Rutte, le PvdA et GroenLinks étant crédités ensemble de 17 % des voix, devant les libéraux du VVD et le nouveau mouvement agricole BoerBurgerBeweging, même si la formation d’un gouvernement s’annonce difficile. “Je veux devenir Premier ministre car je pense qu’ensemble nous pouvons faire de la politique autrement”, a-t-il indiqué à NOS.

Du côté de la Commission européenne, on se gardait jeudi de spéculer sur le départ définitif de ce poids lourd de l’institution. “À ce stade, sa candidature est hypothétique”, a déclaré le porte-parole Balasz Ujvari, ajoutant qu’en attendant, le vice-président “continue son travail”. Selon le code de conduite des commissaires, un Frans Timmermans en campagne électorale ne serait pas obligé de démissionner, mais simplement de suspendre ses activités, tant qu’il n’endosse pas un autre rôle politique, par exemple au sein du gouvernement. “Si et quand il sera nommé tête de liste, il démissionnera”, confirme cependant une source proche du Néerlandais. Et même si le groupe formé par PvdA et GroenLinks se retrouve dans l’opposition, M. Timmermans le dirigera à la Chambre basse “avec beaucoup de plaisir et de dévouement”, a-t-il déclaré.

Des interrogations à la Commission européenne

Qui reprendra alors son portefeuille, à un moment où, sur la scène européenne, des législations clé du Pacte vert commencent à prendre des coups, notamment des forces politiques de droite et centre-droit ? Jeudi, la Commission restait muette sur ce sujet. Ce dossier est la priorité numéro un d’Ursula von der Leyen, qui a d’ailleurs “voulu incarner le Green Deal autant que Frans Timmermans”, rappelle une source européenne. Cette “concurrence” aurait-elle d’ailleurs agacé le Néerlandais, candidat malheureux à la présidence de la Commission, au point de chercher ailleurs ? “Sa décision n’a rien à voir avec un quelconque problème à Bruxelles”, dément-on dans son entourage.

Impossible de savoir à l’heure actuelle si ce poste reviendra toujours au nouveau candidat que les Pays-Bas devront présenter à la présidente de la Commission. En effet, Ursula von der Leyen sera sans doute amenée à réorganiser les portefeuilles au sein du Collège des Commissaires. Un peu avant Frans Timmermans, c’est la Danoise Margrethe Vestager, vice-présidente en charge de la Concurrence, qui a annoncé sa candidature pour la présidence de la Banque européenne d’investissement (BEI), qu’elle pourrait occuper à la fin de l’année 2023 – même si ce n’est pas encore garanti. Là encore, difficile de savoir si le remplaçant que proposerait Copenhague a le profil pour endosser le même rôle au sein de la Commission, synonyme de la lourde responsabilité de réguler les géants du numérique.

À un an des élections européennes, se pose aussi la question de l’avenir d’Ursula von der Leyen elle-même. Si elle ne cache pas son ambition de rempiler pour un nouveau mandat à la tête de la Commission, son nom est cité aussi pour succéder au secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, dont le mandat a été prolongé d’un an jusqu’en 2024.