La police allemande à la recherche d'un lion en liberté dans la banlieue de Berlin : "Ne sortez pas de chez vous"

Via les réseaux sociaux et des véhicules munis de haut-parleurs, il a été recommandé aux habitants de la zone de ne pas quitter leur domicile et de garder leurs animaux de compagnie à l'intérieur. "Ne sortez pas de chez vous, un animal sauvage s'est échappé dans la région de Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf. Gardez également vos animaux de compagnie à l’intérieur", est-il écrit sur Twitter.