Le premier remaniement connu concerne Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d’Elisabeth Borne à Matignon, va être nommé ministre de la Santé en remplacement de François Braun, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier, confirmant une information de BFMTV. Avant de rejoindre le cabinet de la Première ministre l’an dernier, cet énarque de 47 ans avait dirigé l’Agence régionale de Santé d’Île-de-France. Le remaniement doit être annoncé formellement jeudi après-midi. De son expérience à l’ARS, il en avait tiré un essai, publié en septembre, (”La blessure et le rebond, dans la boîte noire de l’État face à la crise”, éditions Odile Jacob) pour raconter “comment les choses de l’État se jouent, les décisions se prennent”.

Issu de la gauche, il a travaillé auparavant au cabinet de l’ancien maire de Paris Bertrand Delanoë, puis auprès des Premiers ministres socialistes Manuel Valls et Bernard Cazeneuve.

Historien de formation et énarque rattaché au Conseil d’État, Aurélien Rousseau avait été nommé directeur de cabinet d’Elisabeth Borne le 17 mai 2022. Il avait demandé récemment à quitter son poste et devait rejoindre en juillet la Caisse des dépôts et consignations.

Il est marié à Marguerite Cazeneuve (sans lien de parenté avec Bernard Cazeneuve, ndlr), spécialiste des retraites et ancienne conseillère à l’Elysée, devenue numéro deux (directrice déléguée) de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Son beau-père est le député Jean-René Cazeneuve, rapporteur du budget, dont le nom circule pour prendre le ministère des Comptes publics.

Gabriel Attal devient ministre de l’Education nationale

Gabriel Attal, 34 ans, va succéder à Pap Ndiaye à la tête du ministère de l’Education nationale, ont indiqué jeudi plusieurs sources de la majorité présidentielle. Gabriel Attal, jusqu’alors ministre délégué aux Comptes publics, deviendra le plus jeune titulaire de ce poste, plus gros budget de l’État, sous la Ve République.

French Junior Minister for Public Accounts Gabriel Attal arrives for an Olympic and Paralympic Council meeting for the Paris 2024 Summer Olympic and Paralympic Games at the Elysee Palace in Paris on July 19, 2023. The Paris 2024 Summer Olympic Games are held from July 26 to August 11, 2024, and Paralympic Games from August 28 to September 8. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) ©AFP or licensors

Aurore Bergé devient ministre des Solidarités

La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Bergé, remplacera Jean-Christophe Combe à la tête du ministère des Solidarités, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources de la majorité. Issue des rangs de la droite, Aurore Bergé, 36 ans, s'est imposée dans la macronie lors de son élection comme députée dans les Yvelines en 2017. "Son départ de la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale laisse augurer d'une bataille en interne pour sa succession.

"Son départ de la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale laisse augurer d'une bataille en interne pour sa succession", déclare nos confrères de BFMTV.

President of the 'Renaissance' parliamentary group at the National Assembly Aurore Berge delivers a speech during a session of questions to the government at the National Assembly in Paris on July 4, 2023. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP) ©AFP or licensors

Marlène Sciappa quitte le gouvernement

Marlène Sciappa qui occupait le poste de secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire quitte le gouvernement français. Ses récentes polémiques concernant sa couverture du magazine Playboy et l'échec du fonds Marianne semblent avoir eu raison de sa place au sein du gouvernement.

Plus d’informations à suivre…