Emmanuel Macron opère un mini-remaniement sans grand nom ni conviction : "C’est comme si on recrutait en Ligue 2 alors qu’on est en Ligue 1"

Des profils plus politiques

Les noms des nouveaux membres de l’exécutif ont été dévoilés ce jeudi, de manière surprenante et inhabituelle, au compte-gouttes dans les médias, comme s’il s’agissait, pour le président, d’un non-événement qu’il fallait vite oublier. Ils n’ont été validés que dans la soirée dans un communiqué de l’Élysée, confirmant le maintien des ténors, les noms des huit entrants et des huit sortants, ainsi que le changement de portefeuille de trois ministres en place.

Premier départ remarqué : celui de Marlène Schiappa. Porte-flingue de la macronie de la première heure, elle a été écartée après plusieurs polémiques dont celle relative à sa gestion du fonds Marianne. Autres évictions notables : celles de trois débutants issus de la société civile qui se sont cassé les dents en politique, dont deux ministres symbolisant des services publics mal en point. Pap Ndiaye (Éducation nationale) a été remplacé par une figure montante, le ministre sortant des Comptes publics, Gabriel Attal, et François Braun (Santé) l’a été par un technocrate, Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet de la Première ministre. Six autres nouveaux entrants sont des parlementaires dont Aurore Bergé, ex-cheffe de file des députés du parti présidentiel. Et si, cette fois, la majorité n’a débauché aucun élu de droite, elle a convaincu un ancien socialiste de les rejoindre : le maire de Dunkerque Patrice Vergriete.

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont ainsi opté pour des profils plus rodés à la vie politique et ils ont pioché dans la petite réserve de la majorité. “Macron n’a pas de banc de touche avec des remplaçants de renom prêts à rentrer en cours de jeu, estime Alexis Massart, politologue et directeur de l’École européenne de sciences politiques et sociales de l’Université catholique de Lille (Espol). En termes de notoriété, de visibilité, ce n’est pas exceptionnel. C’est comme si on recrutait en Ligue 2 alors qu’on est en Ligue 1. Sous Sarkozy, Hollande et Chirac, quand il y avait du mouvement au gouvernement, c’étaient des noms connus.”

Pas la même vision des 100 jours

Ce mini-remaniement survient alors que se terminent “les 100 jours d’apaisement, d’unité, d’ambition et d’action” promis le 17 avril par Emmanuel Macron après un début d’année compliqué, marqué par la réforme des retraites et la colère sociale qu’elle a générée. L’objectif était d’ouvrir une nouvelle séquence pour relancer le quinquennat. “Macron a tenté un pari intéressant, souligne Alexis Massart. Il a voulu calmer le jeu et il est allé sur le terrain, au contact des gens, il s’est mouillé et il est plutôt doué pour ça.

Mais si l’exécutif est parvenu à faire adopter des lois malgré une majorité relative à l’Assemblée nationale, à progresser sur sa feuille de route et même à renouer le dialogue avec les syndicats, cela a été éclipsé par les concerts de casseroles accueillant les visites présidentielle et ministérielles et par, surtout, une semaine de violentes émeutes urbaines.

Les Français jugent d’ailleurs sévèrement le président et le gouvernement. Selon une enquête d’opinion Elabe pour BFMTV publiée le 19 juillet, 87 % des sondés estiment qu’Emmanuel Macron n’a pas réussi “les 100 jours d’apaisement” et 80 % les “100 jours d’action”. 67 % des Français considèrent, en outre, que leur président “n’a ni projet ni vision globale pour le pays”.

Ce n’est, bien sûr, pas l’avis d’Emmanuel Macron qui a, ce vendredi, défendu son bilan et reprécisé son cap, “clair et simple”. “C’est celui de l’indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste. L’indépendance de la France, c’est son indépendance économique, industrielle, énergétique, militaire et géopolitique. C’est seulement en produisant davantage, en bâtissant et consolidant cette indépendance que nous pourrons continuer d’avoir un modèle social qui est parmi les plus généreux au monde.”

Emmanuel Macron a aussi fixé les priorités du gouvernement qui devra rester sur le pont cet été, notamment pour travailler sur quatre dossiers majeurs : les réponses à apporter après les émeutes urbaines, la sécheresse, le pouvoir d’achat et la hausse des prix de l’énergie, et l’accès aux services hospitaliers d’urgence. Le chef de l’État a, enfin, évoqué les chantiers de la rentrée dont la planification écologique, les Jeux olympiques, la dette et la loi sur l’immigration.

Cette intervention présidentielle hybride, à la fois face à l’exécutif et face aux Français puisqu’elle était retransmise en direct, a laissé Rémi Lefebvre pantois. “Ce qu’a expliqué Macron n’était pas inintéressant mais j’ai eu l’impression qu’il était en service minimum, qu’il en avait assez de justifier son bilan et son action. Et puis, c’était quoi le message, l’envie ? Ce n’était pas un discours très mobilisateur pour les Français.”