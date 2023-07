Et si François Ruffin était l’homme providentiel de la gauche française aux prochaines élections présidentielles?

Né à Calais avant de grandir à Amiens, François Ruffin a plusieurs cordes à son arc, notamment celle d’être plus rassembleur que Jean-Luc Mélenchon, candidat trois fois malheureux à l’élection présidentielle, qui a cédé les rênes de LFI tout en tirant les ficelles. “Ruffin apparaît comme un point d’équilibre et une identité pivot de toutes les composantes de la coalition de gauche, la Nupes. Il plaît d’ailleurs beaucoup aux partenaires de LFI que sont les socialistes, les écologistes et les communistes, analyse Rémi Lefebvre, politiste et professeur de sciences politiques à l’Université de Lille et à Sciences Po Lille. Ruffin est proche des territoires et il a un ancrage dans les milieux populaires traditionnels que Mélenchon n’a pas ou ne veut pas avoir. Il est aussi moins clivant. Il est singulier. Il n’est d’ailleurs pas complètement identifié à LFI. Il cultive même une forme d’extériorité à l’égard du jeu politique, ce qui a pu être une posture porteuse.”

Journaliste à France Inter et au Monde diplomatique

Cette attitude s’explique peut-être par le parcours professionnel de François Ruffin, jadis journaliste à France Inter et au Monde diplomatique notamment. Il est aussi connu pour avoir remporté le César du meilleur film documentaire en 2017 pour Merci Patron !. Dans ce long-métrage, il accompagne un couple, Jocelyne et Serge Klur, au chômage depuis la délocalisation de l’usine qui fabriquait des costumes Kenzo de Poix-du-Nord (Nord) en Pologne, jusqu’à porter leur histoire à l’assemblée générale du groupe LVMH de Bernard Arnault.

Véritable poil-à-gratter, François Ruffin donne un aperçu de sa pugnacité dès 1999. Agacé de ne rien lire sur la fermeture de l’usine Yoplait dans le bulletin municipal d’Amiens, il crée le journal satirique Fakir. En 2008, il publie un hors-série sur le bilan du maire en place depuis 1989, Gilles de Robien, qui sera battu aux municipales l’année suivante. Huit ans plus tard, alors qu’Emmanuel Macron, un Amiénois de deux ans son aîné, remporte l’élection présidentielle en mai, François Ruffin est élu député de la Somme en juin, avant d’être réélu en 2022.

Les atouts de l’ex-journaliste pourraient toutefois se révéler être des handicaps, “comme son côté non-professionnel de la politique, note Rémi Lefebvre. Il peut apparaître comme trop modeste, trop commun. Il est moins connu aussi. Sa présidentialité est d’ailleurs aujourd’hui assez faible. Et puisqu’il est un électron libre, il a peu de ressources.”

Un obstacle de taille : Jean-Luc Mélenchon

Mais qu’à cela ne tienne, François Ruffin se lance dès à présent pour 2027. “Il le fait pour trois raisons, poursuit le politiste. La première est qu’il a peu de moyens, une petite équipe et pas de parti derrière lui. Deuxièmement, et il le reconnaît lui-même, il doit muscler son jeu dans plein de domaines dont l’international et les thèmes régaliens. Enfin, il veut montrer à Mélenchon qui n’a pas abandonné l’idée de se présenter en 2027 qu’il a un challenger qui veut très tôt disputer son leadership.”

À défaut d’être bousculés au sein de LFI, Jean-Luc Mélenchon et ses disciples le sont par leurs partenaires. Les socialistes, les écologistes et les communistes, las du style outrancier des députés mélenchonistes, uniront leurs forces pour les élections sénatoriales de septembre.

Les enquêtes d’opinion sont par ailleurs favorables au député de la Somme, comme celle du 14 avril de l’institut Elabe pour L’Express sur le “match Mélenchon-Ruffin”. 59 % des Français estiment que François Ruffin ferait un “meilleur candidat pour représenter la gauche à la prochaine élection présidentielle” que Jean-Luc Mélenchon (33 %). Pour les électeurs de gauche, l’ex-journaliste l’emporte toujours, avec 53 %. Un autre sondage, daté du 12 avril et réalisé par Cluster pour Le Point sur “le potentiel de vote à la présidentielle”, donne les deux hommes en haut de la liste juste derrière la députée Marine Le Pen (Rassemblement national, RN). Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon déclare alors : “François est prêt. En avant !”

”C’était curieux comme message, comme une façon à la fois de l’adouber et d’annoncer qu’il va maintenant pouvoir le cartonner, lâche Rémi Lefebvre. Il va y avoir un duel entre les deux hommes et le problème est que de LFI n’est pas un parti démocratique. Il n’y a pas de procédure de sélection et d’arbitrage internes. C’est un parti construit autour d’une personnalité.”

Un équilibre à trouver pour convaincre et ratisser large

”En fait, enchaîne le politiste, la conviction de François Ruffin, qui est assez juste d’un point de vue sociologique, c’est que la gauche, minoritaire, doit à la fois chercher les électeurs des milieux populaires qui sont partis à l’extrême droite et rassurer une partie de l’électorat modéré parti chez Macron. Ce qu’a bien dit Ruffin, c’est qu’il veut aller chercher ces électeurs non pas sur un changement de programme, mais de style. Avant, Ruffin avait d’ailleurs une image radicale. C’était l’homme des coups et des coups de gueule. Il essaie de la modérer, cette image.”

François Ruffin veut ainsi réussir là où le fondateur de LFI a échoué. Mais séduire tous les électeurs de gauche, de LFI à ceux du centre-gauche déçus par le virage à droite de la majorité présidentielle, n’est pas aisé. La gauche étant hétérogène, ce qui est gagné d’un côté peut être perdu de l’autre.

L’Amiénois, qui n’a pas encore avoué ses ambitions élyséennes, doit ainsi trouver un équilibre pour rassembler, et convaincre, au sein de LFI, de la Nupes et au-delà. Il essaie, en tout cas, comme en témoigne le meeting de la Nupes contre la réforme des retraites qu’il organise le 10 janvier, et la tribune qu’il publie le 17 juin dans Le Journal du dimanche avec des députés de chaque tendance de la gauche. “Ruffin essaie d’exister, d’installer un récit, une identité, avec comme horizon l’élection présidentielle de 2027… Mais la route est encore longue”, conclut Rémi Lefebvre.