Désormais patron du "mammouth" où il succède à Pap Ndiaye, M. Attal devra faire face à de nombreux défis : crise de recrutement d’enseignants, harcèlement scolaire, controverses sur la laïcité, etc.

À lire aussi

Celui qui a fait sa scolarité dans la huppée École alsacienne à Paris avant d'être diplômé de Sciences Po a choisi de déminer deux reproches dès son entrée en fonction : son jeune âge et son passage dans cette école privée ultra-élitiste. "On peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités. Un professeur sur trois a moins de 40 ans", a-t-il mis en avant. "Oui j'ai été à l'école privée. Je n'ai pas à renier et à m'excuser", a-t-il ajouté appelant à ne "pas critiquer les parents qui font ce choix".

Ses partisans louent sa "capacité de travail" et son "sens politique", autant qu'une ambition assumée par celui dont le père était producteur de cinéma : "Si je m'étais interdit des choses, je ne serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui", admettait-il en juin. Ses contempteurs se désespèrent, quant à eux, d'"un côté tête à claques du premier de la classe".

Issu de la mouvance strauss-kahnienne, ce "fils spirituel de Marisol Touraine" était passé par le cabinet de la ministre de la Santé de François Hollande. En 2016, il avait fait partie des premiers socialistes à suivre Emmanuel Macron lors de la création de son mouvement. Après la victoire de 2017, Gabriel Attal s'était fait élire député dans un fief de droite des Hauts-de-Seine, où il a été reconduit en juin 2022.

Nommé porte-parole du gouvernement en juin 2020, Gabriel Attal s’est révélé dans cet exercice de service après-vente de la deuxième partie du quinquennat de Macron, s’imposant au fil des mois comme l’un des rares membres du gouvernement à se faire un nom dans l’opinion publique. De quoi gagner de nouveaux galons après la réélection d’Emmanuel Macron, qui le nomme ministre délégué aux Comptes publics au printemps 2022. Et aujourd’hui, la promotion à l’Éducation nationale de Gabriel Attal - qui a souvent témoigné d’un intérêt pour la question scolaire - vaut quoi qu’il en soit consécration, quatre ans après être déjà devenu le plus jeune membre du gouvernement.