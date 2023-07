Polémique en Allemagne : les conservateurs veulent supprimer le droit individuel à l'asile

La fourchette évoquée est bien inférieure aux demandes déposées depuis 2013. Plus de 800 000 demandes ont été déposées en 2022, sans compter les millions de réfugiés ukrainiens. D'ailleurs, M. Frei suggère de déduire du quota les immigrants provenant des Balkans, de Russie, Biélorussie, Ukraine et de Turquie, sans préciser s'il parle d'asile ou de migration de travail. "Dans le cas d'un flux massif comme c'est le cas avec l'Ukraine, l'Europe n'accueillerait pendant longtemps aucun contingent de l'étranger lointain", écrit-il. Le chrétien-démocrate entend redonner le contrôle sur les flux migratoires, réduire les risques de sécurité et les problèmes d'intégration, couper l'herbe sous le pied de l'extrême droite.

Thorsten Frei reconnaît que "des obstacles politiques énormes" empêchent la mise en œuvre de son concept, salué comme "une bonne contribution au débat", par Friedrich Merz, le patron de la CDU. Au sein du parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz (SPD) on accuse la CDU de "pêcher dans les eaux de l'extrême droite". "Le droit fondamental à l'asile sert à protéger la dignité humaine, l'intégrité physique et la liberté. C'est un acquis de civilisation", ajoute Britta Hasselmann, chef du groupe écologiste au Bundestag. Friedrich Merz, qui vise la chancellerie en 2025, ne cache pas son intention de reconquérir des sympathisants du parti d'extrême droite AfD, à 20% dans les sondages. La CDU/CSU, bien qu'en tête, peine à se détacher dans les sondages malgré les difficultés de la coalition.

Au sein de la société civile, les critiques pleuvent. L'association Pro Asyl parle d'un oubli de l'histoire et "d'un manque de réalisme. Les gens vont continuer à fuir si leur vie est en danger". L'expert autrichien Gerald Knaus, inspirateur de l'accord migratoire UE-Turquie, estime que la "proposition ne changerait rien". Une partie des migrants ne déposent pas de demande d'asile et parvient à rester en Europe faute d'accord pour les renvoyer dans un pays de transit sûr. C'est en effet l'une des ellipses de la proposition de Thorsten Frei. Arrivée au bout du contingent, l'Europe devrait fermer ses portes. On peut s'interroger à raison sur la manière dont les 27 y parviendraient mieux qu'aujourd'hui. D'autres experts en droit international pointent l'interdiction de refoulement, inscrite également dans la Convention des droits de l'Homme. Elle proscrit le renvoi dans un pays où les personnes risquent des violations des droits humains. À leurs yeux, la relocalisation proposée par Thorsten Frei, existant déjà en partie, peut être complémentaire mais pas remplacer le droit individuel à l'asile.