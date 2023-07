Élections en Espagne : “Le Parti populaire et Vox ont une base idéologique commune”

Comment Vox, fondé en 2013, s’est-il si rapidement installé dans le paysage politique espagnol ?

Le premier coup d’éclat de Vox, en décembre 2018, est son résultat aux élections du parlement régional d’Andalousie : 11 % des voix et 12 sièges. Grâce à son soutien, le PP a pu ravir ce fief du Parti socialiste. Quatre mois plus tard, le parti entrait au Congrès à Madrid avec 24 députés, puis 52 lors l’élection de novembre 2019. En mars 2022, Vox entre pour la première fois dans un gouvernement régional : celui de Castille-et-León, en coalition avec le PP. L’extrême droite obtient alors la vice-présidence de la région et trois postes de conseiller (l’équivalent de ministre) : agriculture, industrie et culture. Lors des dernières élections de mai, des pactes PP-Vox ont permis de reprendre à la gauche deux autres régions, ainsi que plusieurs grandes villes.

Quelles décisions ont déjà été prises par ces élus de Vox, désormais chargés de politiques publiques ?

Le bilan est restreint puisque leurs désignations sont récentes, mais on constate déjà des tendances. Vox demande surtout les portefeuilles de l’agriculture et de la culture. C’est cohérent avec son discours. L’agriculture, c’est la défense du monde rural, de la chasse, l’exploitation intensive de la terre et la négation de l’urgence climatique. La culture représente le combat contre le féminisme, les communautés LGBT +, les langues régionales. Ainsi, à Valence, des livres en langue valencienne ont été retirés des bibliothèques. Dans plusieurs villes, au moment des célébrations de la fierté LGBT +, les drapeaux arc-en-ciel ont été enlevés des bâtiments publics. Au-delà, Vox souhaite contester les programmes scolaires grâce au “droit de véto parental”, qui permettrait de soustraire les enfants à certains enseignements, par exemple l’égalité des genres, la liberté sexuelle ou le changement climatique.

Dans quelle mesure ces politiques prônées par l’extrême droite sont acceptables pour la droite traditionnelle ?

Certaines sont éloignées des positions du PP, qui s’en rapproche néanmoins pour des raisons de stratégie, afin de grignoter des suffrages. Mais les deux partis ont une base culturelle et idéologique commune. Santiago Abascal, le président de Vox, est un transfuge du PP. Des thèmes sont communs aux deux formations, comme la défense de l’unité du pays contre les tendances des régions périphériques à la sécession.

Pourtant, contrairement à Vox, le PP ne s’est pas opposé au mariage égalitaire ou aux politiques de lutte contre les violences faites aux femmes.

Oui, ces dernières années la droite n’a pas voté contre les législations soutenant les femmes ou les communautés LGBT +. Et la “loi trans” sur le respect de l’identité de genre de la communauté de Madrid a été adoptée en 2016 sans que le PP s’y oppose. Mais des tensions fortes sont apparues lors de la dernière législature. Autour de la “loi trans” nationale, mais aussi à la suite de la loi “Sí es sí” sur le consentement sexuel avec des erreurs techniques qui ont permis la libération anticipée de condamnés pour crimes sexuels. Ce que le PP comme Vox ont monté en épingle pour attaquer la gauche et parler de “gouvernement des violeurs”.

Vox est un ennemi déclaré des communautés autonomes, ces régions fortement décentralisées. Pourra-t-il imposer ses vues au PP ?

Non, ce sont des positions inconciliables. Le PP est constitutionnaliste et respecte le modèle de décentralisation des pouvoirs. Alberto Núñez Feijóo est d’autant plus attaché à ce système quasi-fédéraliste qu’il a été pendant treize ans le président de la Galice, une région à l’identité forte, notamment par sa langue.