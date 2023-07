Que retiendra-t-on des cinq années du gouvernement de gauche de Pedro Sánchez en Espagne ?

Un mandat sous tension

Son mandat a été agité. D’abord par la pandémie de Covid-19. Du 14 mars au 21 juin 2020, un confinement strict a mis le pays à l’arrêt. Pour éviter des licenciements massifs, le gouvernement a mis en place les ERTE, un dispositif comparable au chômage partiel. Le pays a été l’un des plus durement frappé dans l’Union européenne, avec plus de 91 000 morts en un an. Mais la campagne de vaccination a été très efficace, au point que l’OMS a félicité l’Espagne pour sa gestion de la pandémie en 2021. Économiquement, cependant, le pays n’a retrouvé son PIB d’avant le confinement qu’au trimestre dernier. L’un des derniers parmi les 27.

Agité aussi par la guerre en Ukraine. L’Espagnol a adopté la position de la plupart des pays européens dès le début : condamner l’agression russe, appuyer des sanctions, livrer des armes, accueillir les réfugiés. Face à l’inflation dopée par la flambée des prix de l’énergie qui a accompagné le conflit, l’exécutif a subventionné les carburants et introduit des réductions fiscales sur le gaz, l’électricité et plusieurs produits alimentaires. Avec l’appui de Lisbonne, Madrid a aussi imposé “l’exception ibérique” à l’UE. Un mécanisme qui évite que l’explosion du coût du gaz ne fasse trop augmenter la facture électrique des consommateurs. Le pays affiche aujourd’hui une inflation inférieure à 2 %, la plus basse de l’Union. Ces mesures sont loin d’être la seule explication, mais elles y ont contribué.

Des engagements sociaux forts

Sur le plan social, l’équipe menée par Pedro Sánchez s’est employée à faire passer le salaire minimum de 736 euros par mois, en 2018, à 1 080, aujourd’hui. Il n’avait augmenté que de 136 euros les dix années précédentes. Par ailleurs, depuis mars 2022, une loi travail visant à favoriser la stabilité de l’emploi semble faire son effet. Le pays souffrait d’un taux d’emplois temporaires deux fois plus élevé que la moyenne de l’UE. Ces emplis temporaires sont en net recul comme le chômage qui a atteint, ces mois de mai et de juin, son niveau le plus bas depuis 2008, selon le gouvernement. Il reste toutefois élevé à 13,3 %. Et le pays détient le record européen de chômage de jeunes et des femmes.

Sur les sujets de société, une “loi pour l’égalité réelle des personnes trans et la garantie des droits LGBTI”, approuvée en février, ouvre la possibilité de changer de genre sans avis médical ni obligation de traitement hormonal. Le texte interdit également les “thérapies de réorientation sexuelles”. Une loi sur le consentement sexuel explicite a aussi été approuvée, en septembre 2022. Elle vise à ce que seul un consentement exprimé sans équivoque puisse être interprété comme tel devant la justice. Mais un effet indésirable du texte a mené à des réductions de peine pour 1 127 délinquants sexuels, dont 115 sont sortis de prison.

La gauche a aussi relancé les politiques mémorielles, dans un pays où le récit autour du coup d’État de 1936, de la guerre civile et la dictature divise toujours profondément. La dépouille du dictateur Franco a été sortie du mausolée où elle reposait jusqu’en 2019 et une loi sur la mémoire démocratique a été votée. La droite accuse le gouvernement de rouvrir ainsi les blessures du passé à des fins politiques.

Les concessions de Sanchez

L’agenda environnemental est largement remonté dans les priorités politiques. La première loi climat espagnole a été adoptée en 2021 et la transition énergétique, qui tardait à démarrer, a enfin été mise sur les rails. La voix du pays s’est renforcée dans la diplomatie climatique, notamment dans l’UE. Plus généralement, “l’Espagne a gagné en reconnaissance internationale. L’habileté de Sánchez a été appréciée en Europe, dans l’OTAN comme aux États-Unis”, note Jaime Ferri Durá, professeur de sciences politiques à l’université Complutense de Madrid. Avec le Maroc, en revanche, la relation a été marquée par un perpétuel chantage du voisin du sud, menaçant de laisser passer les migrants sur le territoire espagnol en cas de différend. L’Espagne a fini par reconnaître la position marocaine sur le Sahara occidental, territoire sur lequel Rabat revendique une souveraineté contestée. Une décision très critiquée à droite comme à gauche.

Pedro Sánchez a aussi été accusé de céder aux exigences des indépendantistes catalans. Sans majorité absolue, le gouvernement a dû largement s’appuyer sur ces derniers durant toute la législature. Les mesures de grâces pour neuf leaders indépendantistes emprisonnés pour la tentative de sécession de 2017 ont été perçues comme une condition imposée par ces partenaires encombrants.