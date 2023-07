Trafic: les embouteillages atteignent leur pic avec 840 km de files en France

Déjà très dense au petit matin, la circulation était particulièrement congestionnée dans l'Hexagone et particulièrement sur l'A7 reliant Lyon à Orange dans la vallée du Rhône (surtout entre Marnas et Orange) et sur l'A9 entre Orange et l'Espagne (principalement entre Nîmes et Narbonne). De plus, 70 km de bouchons au total s'étiraient sur l'A10 entre Paris et Bordeaux. Le trafic s'embourbait aussi sur l'A63 connectant Bordeaux à l'Espagne à la sortie de Bordeaux, tandis que les automobilistes devaient compter plus de deux heures d'attente au tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. La circulation n'était pas fluide non plus sur l'A29 Péronne-Amiens-Le Havre et sur la A13 entre Rouen et Caen.