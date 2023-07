Espagne: l’extrême droite entrera-t-elle au gouvernement si les élections donnent la majorité à la droite ce dimanche?

Lors de ce scrutin, les Espagnols doivent élire les députés qui les représenteront à la chambre basse du Parlement. Le parti qui obtiendra le plus de sièges devra former un gouvernement. Pour que l’équipe proposée puisse prendre ses fonctions, elle doit obtenir le vote de confiance de l’assemblée, et il est évidemment impératif qu’il y ait plus de “oui” que de “non”.

Vox incontournable pour le PP

La plupart des sondages publiés ces derniers mois estiment que c’est le PP qui devrait envoyer le plus d’élus au Congrès à l’issue de ce scrutin. Sans toutefois atteindre la majorité absolue. Vox apparaît comme le seul associé qui pourrait lui donner les voix manquantes pour lui permettre l’investiture d’un gouvernement.

Dans ce cas de figure, seules deux options semblent envisageables. Un appui de la formation d’extrême droite lors du vote de confiance, à un gouvernement formé uniquement de membres du Parti populaire. Mais que gagnerait Vox ? L’autre option serait plus polémique : en échange de son vote, l’extrême droite entrerait au gouvernement. Et la formation radicale l’affiche clairement, c’est son intention.

Le président du PP, Alberto Núñez Feijóo, martèle qu’il compte gouverner en solitaire. Mais comment ? “Ce discours cherche à convaincre les électeurs de droite qu’il faut concentrer leur vote sur son parti, car Vox ne pourrait être qu’une source de véto”, explique Fernando Vallespin, professeur de sciences politiques à l’Université autonome de Madrid. Une majorité absolue semble toutefois hautement improbable.

Alors, Feijóo est-il prêt à gouverner avec l’extrême droite ? À l’issue des élections régionales et municipales du 28 la grande formation de droite classique s’est trouvée en position de gouverner dans de nombreux territoires jusqu’alors dominés par la gauche. “Le PP n’allait pas rater l’opportunité de former ces gouvernements. Il devait donc partager des postes avec les membres de Vox. Il s’est vu un peu plus obligé de le faire”, estime Fernando Vallespin. “Mais au niveau national, c’est différent”.

Selon lui, tout dépendra de l’équilibre des forces sorti des urnes. “Si la droite classique obtient plus de 150 sièges sur les 350 du Congrès des députés, Vox sera très affaibli s’il ne dépasse pas les 30, comme de nombreux sondages l’envisagent, et il sera difficile d’imposer un chantage au PP.” Les électeurs de droite aspirent avant tout à chasser du pouvoir l’actuel gouvernement de gauche. Si Vox frustre ce désir avec des exigences jugées démesurées, il risque d’être perçu comme un parti inutile, et d’être balayé de l’échiquier électoral. “Mais si le PP n’obtient que 140 sièges, ou moins, l’extrême droite exigera son entrée au gouvernement.”

Pas de cordon sanitaire

Et le cordon sanitaire n’a jamais existé en Espagne. La plupart des électeurs de droite ne perçoivent pas une entrée de Vox au gouvernement comme un danger ou une faute morale. L’actuel président du PP n’en a d’ailleurs jamais fait une ligne rouge. “Mais je crois qu’Alberto Núñez Feijóo se battrait pour éviter d’installer cette formation dans son exécutif. Face à l’Europe, le PP veut montrer que la droite conservatrice peut encore gouverner sans l’extrême droite”, estime Fernando Vallespin.

Tout le monde ne partage pas ce pronostic. Pour Jaime Ferri Durá, professeur de sciences politiques à l’université Complutense de Madrid. Vox exigera d’entrer au gouvernement quoi qu’il arrive si ensembles, les deux formations de droite sont en position de gouverner, et doute de la vivacité de l’opposition du PP. “Mais la partie reste ouverte, rappelle-t-il. Il n’est pas si évident que ça que les électeurs donneront une majorité claire à la droite.” Réponse ce dimanche soir.