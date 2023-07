Cent ans après sa signature, le traité de Lausanne reste un sujet d’actualité

Ce traité de paix est l’acte fondateur de la Turquie moderne et précède la proclamation de la République, le 29 octobre 1923. Signé par la Turquie, sortie vainqueur de la guerre gréco-turque et les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, il marque la fin de l’empire Ottoman. Il est alors vu comme une revanche sur l’humiliation du traité de Sèvres de 1920 qui divisait une grande partie du territoire actuel de la Turquie en zones d’influence britannique, française, italienne et grecque. À l’est de l’Anatolie, Sèvres prévoyait un grand territoire arménien et ouvrait la possibilité à la création d’un État Kurde.

À lire aussi

Résultat d’une lutte interne, Lausanne reconnaît la légitimité du régime de Mustafa Kemal qui avait créé un gouvernement parallèle à Ankara, contre le Sultan Mehmed VI. Le traité définit une grande partie des frontières actuelles de la Turquie, seules les frontières au sud-est du pays changent en 1939, lors de la cession par la France de l’actuelle province d’Hatay.

Un traité et un débat politiques

Mais même s’il est globalement considéré comme une victoire, au sein de la société turque, le traité montre la polarisation de la société en deux groupes “le premier, largement islamique et conservateur et le deuxième laïque”, explique Ozan Ozavci. Pour les premiers, la Turquie aurait pu obtenir plus de ce traité. Ils font notamment référence à Mossoul et Kirkouk qui faisaient partie des revendications territoriales que la Turquie n’a pas pu obtenir. Pour les autres, ce traité est l’héritage de Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la Turquie.

“Ce n’est pas un débat juridique, mais purement politique parce qu’à travers le débat sur le traité de Lausanne, il est question de débattre des fondements kémalistes et laïques de la République”, explique Tolga Bilener, enseignant-chercheur à l’université de Galatasaray.

En Turquie, ce centenaire est également une date symbolique d’une théorie conspirationniste largement répandue. Selon cette théorie, le Traité de Lausanne est composé de clauses secrètes et expire en 2023. Pour les partisans de cette théorie, la Turquie sera alors libérée de “l’emprise occidentale” et pourra utiliser ses ressources naturelles pour redevenir une puissance mondiale. Selon une étude de l’institut Konda, 43 % des diplômés croient en cette théorie.

À lire aussi

Le traité continue aussi d’avoir un impact sur les relations de la Turquie avec ses voisins et notamment avec la Grèce. Au-delà de la définition des frontières, une convention sur l’échange de population entre les deux pays résulte des négociations de Lausanne. Au total, c’est plus d’un million de chrétiens grecs de Turquie et plus de 500 000 musulmans de Grèce qui devront changer de lieu de vie de façon durable. Cet échange de population est un acte fondateur pour la création de l’identité nationale des deux pays.

Aujourd’hui encore, parmi leurs nombreux sujets de discorde, les deux pays s’accusent mutuellement de ne pas respecter les termes du traité au sujet du respect des minorités. Ces critiques sont en partie justifiées pour Ozan Ozavci, qui estime que “dans les deux pays il y a eu des violations. Les sentiments nationalistes ont pris le dessus sur la protection des droits culturels et dans les deux cas, il y a un ressentiment à ce sujet”.

L’effondrement de l’Empire Ottoman, ainsi que de l’Empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale, continuent donc d’avoir des conséquences actuelles. “Les enjeux sont toujours les mêmes depuis un siècle. Ils doivent être reliés aux questions de la construction des États-nation dans les Balkans et au Moyen-Orient, avec des conflits ethniques et religieux qui n’ont toujours pas été réglés”, rappelle Tolga Bilener.

Ainsi, pour les communautés arméniennes et kurdes, le traité est toujours un symbole douloureux. Tous les ans à Lausanne, des manifestations sont organisées devant le palais de Rumine, lieu de signature du traité, pour le contester. Ce mois-ci, les avocats de la Confédération de la diaspora kurde (DIAKURD) ont saisi le Conseil d’État turc pour demander l’annulation du traité. En l’absence de réponse, ils envisagent de porter l’affaire devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU.