Élections en Espagne: pourquoi la gauche a plus de chances de garder le pouvoir que la droite d’y parvenir

Ce dimanche, le Parti populaire (PP, droite) a remporté 136 sièges, contre 122 pour le PSOE, désormais deuxième force politique du pays, 33 pour le parti d’extrême droite Vox, et 31 pour Sumar, nouvelle formation qui agrège une quinzaine de partis à la gauche du socialisme. Dans le climat politique actuel, le seul partenaire important sur lequel peut compter le PP est Vox, parti aux discours xénophobes, LGBTphobes, antiféministes et climatonégationnistes, dont la présence dans une alliance rebute la plupart des petits partis du Congrès. Au mieux, le PP et Vox pourraient négocier le soutien de Coalición Canarias, qui compte un député, et d’Unión del pueblo navarro, un élu de plus. Soit 171 soutiens en tout.

Répartition des sièges au congrès des députés ©IPM Graphics

Ensemble, le PSOE et Sumar, qui ont fait campagne en se présentant comme futurs partenaires de coalition, ne réunissent que 153 députés. Mais les politologues envisagent un soutien probable de quatre petites formations régionalistes à la chambre des députés, leur assurant 19 sièges de plus. Soit 172 en tout.

Les sept derniers députés élus ce dimanche sont affiliés à la formation indépendantiste de centre-droit Junts per Catalunya. C’est celle de l’ancien président du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, installé près de Bruxelles pour échapper à la justice espagnole, qui demande à le juger pour son rôle dans la tentative de sécession d’octobre 2017. Mais en échange d’une investiture, le parti demande que Madrid autorise la tenue d’un référendum d’autodétermination pour la Catalogne, et une amnistie pour les personnes impliquées dans les événements de 2017. Un prix politique très élevé, qu’il sera difficile d’accepter pour l’actuel Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

Selon les politologues consultés par La Libre, trois scénarios sont sur la table :

Une abstention du PSOE pour laisser le PP gouverner. C’est ce qu’a demandé Alberto Núñez Feijóo dans son discours, dimanche soir. Mais cette option est jugée quasiment impossible, à l’issue d’une campagne hautement polarisée où l’argument principal de la droite était qu’il fallait en finir avec le “Sánchisme”. En dehors de ce cas de figure, il est extrêmement improbable que le PP puisse prendre la tête d’un gouvernement, qui serait minoritaire.

Le PSOE réussit à négocier l’appui de tous les partis régionalistes, dont celui de Junts Per Catalunya. Mais, même si chacun faisait des concessions pour assurer l’investiture à un gouvernement de coalition entre PSOE et Sumar, l’exécutif resterait extrêmement instable, suspendu au bon vouloir de la formation indépendantiste de droite. Une situation que l’actuel gouvernement a déjà vécue durant cette législature, et qu’il n’est pas forcément prêt à revivre.

Personne n’arrive à former un gouvernement, les Espagnols doivent retourner aux urnes. Mais cela s’est déjà produit lors des deux dernières élections générales, en 2015 (retour aux urnes en 2016), puis en 2019 (deux élections générales la même année). Cette situation engendre une “fatigue démocratique” et un sentiment de lassitude vis-à-vis chez les citoyens qui constatent que leurs représentants ne sont pas capables de se mettre d’accord sur des sujets aussi importants. Par ailleurs, les résultats d’un nouveau scrutin seraient-ils si différents ?