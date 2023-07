Évanouissements et crises de panique : grosse polémique à bord d’un avion Ryanair

Sur les réseaux sociaux, les touristes ont fait par de leur mécontentement en partageant des vidéos prises à bord de l’appareil. Certaines personnes ont été jusqu’à tomber évanouies, tandis que d’autres ont fait des crises de panique car la climatisation ne fonctionnait pas. Il a également été reproché à la compagnie de n’avoir quasiment rien fait, si ce n’est offrir que quelques boissons réfrigérées.

Après trois heures d’attente, les passagers ont finalement été débarqués. Leur vol est reparti… près de douze heures plus tard.

L’influenceur italien Marco Ferrero, qui compte plus d’un million de followers sur TikTok, était dans l’avion en question et il n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux. “Le pire vol de ma vie. À un moment, j’ai sérieusement pensé que je ne pouvais plus respirer et que quelque chose m’arrivait”, a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : “La climatisation ne fonctionnait pas car elle était connectée à un deuxième moteur qui était déchargé. C’était comme être dans un sauna, mais avec la porte verrouillée. Mais dans un sauna, vous pouvez sortir quand vous voulez. Ici, vous ne pouviez pas”, témoigne-t-il.

Du côté de Ryanair, on évoque un “problème technique mineur”. “Pour éviter de perdre le créneau de décollage, les passagers sont restés à bord pendant que les techniciens effectuaient la maintenance de l’avion. Malheureusement, l’avion n’a pas été réparé à temps, a perdu son créneau et les passagers ont été débarqués”, explique la compagnie.