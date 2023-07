Rapidement, Madison et son amie ont le bon réflexe en allant directement à la police, rapporte France Bleu. Sur place, l’affaire a été prise au sérieux. La gendarmerie a découvert une carte SD contenant d’autres vidéos. En tout, on dénombre 14 autres victimes de l’individu. “Le parquet d’Annecy a ouvert une enquête pour captation d’images et atteinte à la vie privée qui a été confiée à la gendarmerie de Thônes”, expliquent nos confrères. Actuellement, l’enquête progresse mais les militaires sont dans l’attente. Ils ont envoyé une réquisition à Airbnb pour avoir le nom de toutes les personnes qui ont logé dans ce logement.

"Mon intimité a été violée"

Choquée et traumatisée, Madison vit cela comme un viol. “Je vis très mal ce qui s’est passé”, a-t-elle confié pour France Bleu. "J’estime que mon intimité a été violée parce que je ne me lave pas devant la Terre entière, pour moi ça reste une violence sexuelle. Je ne sais pas ce que le mec a fait derrière son téléphone, parce que cette caméra était connectée à internet, et avec une application il est possible de tout regarder en direct.”

Pour les deux jeunes femmes, il était impossible de deviner la vraie nature du propriétaire. “Ce mec avait des centaines d’avis positifs, d’apparence c’était le bon père de famille en tout point.” Aujourd’hui Madison a besoin d’être suivie. “Je ne fais confiance à plus rien, partout où je vais je vérifie dans tous les côtés. Je regarde tous les objets qui me semblent bizarres, si ça n’a rien à faire à l’endroit où c’est, je trouve ça suspect. Je suis rentrée dans une phase de paranoïa mais je travaille là-dessus.”

Et Airbnb là-dedans ? Contactée par France Bleu, la plateforme américaine de locations entre particuliers assure avoir retiré l’annonce de cette maison. Pour les deux victimes, cela semble bien peu. “Nous n’avons jamais été dédommagées en dehors du remboursement de la location par Airbnb, je trouve ça irrespectueux après ce qui s’est passé.”

Pire, les deux femmes ont déjà vu le logement… sur d’autres plateformes ! “On a pris contact avec ces sites, mais leur réponse c’est de dire que ce n’était pas sur leur plateforme, donc il n’y a aucun problème”, explique Madison.

Sur les réseaux sociaux, Madison a raconté son histoire sur TikTok. Depuis, elle a fait un incroyable buzz viral : 1,8 million de vues et plus de 100.000 likes.