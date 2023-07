Mort de Nahel à Nanterre: après les émeutes, Emmanuel Macron prône "l'ordre, l'ordre, l'ordre"

"Le retour à l'ordre a prévalu" et "on a eu une réponse judiciaire implacable", a déclaré M. Macron, interrogé un mois après les émeutes. La mort d'un adolescent tué par un policier le 27 juin, en banlieue parisienne, avait entraîné plusieurs nuits de violences et des centaines de millions d'euros de dégâts dans plusieurs villes du pays.