Des propos "scandaleux" et "gravissimes" : les syndicats de magistrats n'ont pas mâché leurs mots lundi en réaction aux déclarations la veille du directeur général de la police nationale (DGPN) souhaitant la libération d'un policier de la BAC de Marseille incarcéré dans le cadre d'une enquête sur des violences policières commises en marge des émeutes début juillet.

"Le DGPN, sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, fait pression sur l'autorité judiciaire dans une affaire individuelle. Gravissime. Strike pour l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs et l'égalité devant la loi. Le Président de la République doit réagir", a tweeté lundi le Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche).

L'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) exhorte elle aussi le "plus haut niveau de l'Etat" à réagir "pour remettre les pendules à l'heure", selon Cécile Mamelin, vice-présidente de l'USM, estimant auprès de l'AFP que les propos du patron de la police nationale sont "scandaleux" et "gravissimes dans un état de droit".

L'ire des magistrats a été provoquée par Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale (DGPN), qui a souhaité la libération d'un policer de la BAC de Marseille, sous le coup d'une enquête.

"De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail", a dit Frédéric Veaux, dans un entretien au Parisien, ajoutant: "Le savoir en prison m'empêche de dormir".

"Sécession factieuse"

"Je partage les propos du DGPN", a tweeté un autre très haut cadre, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, ancien préfet de police de Bouches-de-Rhône.

Ces propos ont également suscité immédiatement des réactions d'indignation dans la classe politique.

Jean-Luc Mélenchon a appelé lundi "au respect des institutions républicaines les policiers entrés en sécession factieuse". "J'appelle au calme et au respect des institutions républicaines les policiers entrés en sécession factieuse vis-à-vis de l'autorité républicaine", a-t-il écrit sur son blog

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a appelé le parlement à se réunir "en urgence".

"Gravissime, toute la hiérarchie policière se place au dessus de la justice & des règles de la détention provisoire et le ministre de l'Intérieur est en arrêt maladie ! Ce qui se joue là, c'est la démocratie et le respect de l'Etat de droit", a-t-il lancé.

Le député écologiste Benjamin Lucas a estimé que "l'indépendance de la justice, son autorité républicaine sur tous - y compris les policiers - sont remises en cause par un quarteron de chefs de la Police dans une opération coordonnée qui marque un précédent grave".

"La colère est là"

Lundi à la mi-journée,, le gouvernement n'avait toujours pas réagi mais dans l'entourage de Gérald Darmanin, on assurait que "le ministre a une très grande confiance dans son DG".

Frédéric Veaux a souhaité la libération d'un policier soupçonné avec trois autres fonctionnaires - laissés eux en liberté - d'avoir roué de coups un homme de 21 ans dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille en marge des émeutes ayant embrasé la France après la mort de Nahel, tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier.

Les quatre fonctionnaires, deux membres de la brigade anticriminalité (Bac) Sud et deux de la BAC centre, ont été mis en examen pour violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à 8 jours.

Des policiers à Marseille et sa région ont eu recours à des arrêts maladie pour protester contre l'incarcération de leur collègue ou se sont mis en "code 562", un jargon policier qui signifie qu'ils n'assument plus que les missions d'urgence et essentielles.

Ce mouvement de protestation est difficilement quantifiable et son étendue sur le territoire relative mais les syndicats de police assurent que la "colère est là".

Fabrice Danel, secrétaire zonal unité SGP police dans le Nord, affirme que le mouvement est "suivi". "On demande aux collègues de se mettre en mode ex-code 562".

"La colère est là mais les collègues ne se lancent pas", a souligné auprès de l'AFP une source syndicale à Bordeaux.