Nos confrères du Midi Libre rapporte qu’une tornade a également fait des dégâts ce lundi matin dans la commune de La Chaux-de-Fonds (située dans le canton de Neuchâtel), à la frontière française. On déplore un mort et plusieurs blessés.

D’après la Radio Télévision Suisse (RTS), “c’est notamment la chute d’une grue dans le quartier de la gare qui a provoqué le décès d’une personne. L’engin est tombé sur une voiture qui a ensuite pris feu”.

Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, le vent balaie tout sur son passage. Les habitants ont bien évidemment été priés de rester chez eux.

La France voisine n’a pas été épargnée non plus puisque de nombreuses habitations situées dans le Haut-Doubs ont été ravagées par des vents allant jusqu’à… 250 km/h. Les villages de Levier, Morteau, Grand’Combe-Châteleu et Montlebon ont ainsi été touchés, comme l’indiquent les services de secours sur Facebook, qui ont partagé des images des sinistres.