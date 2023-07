Une victoire au goût de défaite pour le Parti populaire en Espagne: "Les accords avec l’extrême droite ont mobilisé la gauche"

À lire aussi

Répartition des sièges au congrès des députés ©IPM Graphics

Les sondeurs se sont trompés

La soirée avait pourtant bien commencé pour le PP. Peu avant 19 heures, des équipes techniques réglaient les derniers projecteurs pendant que l’ingé son ajustait une sono beaucoup trop puissante, pour faire danser les militants une fois le dépouillement terminé. Les journalistes se bousculaient aux portes du bâtiment pour couvrir l’événement depuis l’intérieur.

C’était la soirée électorale à suivre : depuis des mois le PP caracolait en tête des sondages, qui annonçaient qu’avec l’appui de Vox, extrême droite, il obtiendrait sans doute une majorité absolue. Dans la presse européenne, toute la question était de savoir si la droite classique réussirait à gouverner seule ou s’il lui faudrait ouvrir les portes de son gouvernement à Vox. A gauche, les sondages prédisaient une chute plus ou moins sévère pour le Parti socialiste ouvrier espagnole (PSOE) de Pedro Sanchez et une dynamique oscillante pour Sumar, nouvelle formation qui agrège l’espace politique situé à gauche du socialisme.

20 heures. Les résultats des sondages à la sortie des urnes publient des hypothèses laissant généralement espérer un dénouement très favorable. “Ça semble plié pour Pedro Sánchez”, démarre un journaliste en direct TV devant le siège du PP…

Deux heures plus tard, Elena retient son souffle : “Je pensais qu’on aurait un écart plus important à ce stade.” La foule est tendue. Drapeaux baissés. Regards rivés sur l’écran géant où le nombre de députés obtenus par chaque parti fluctue à mesure que le dépouillement avance. “Mais le vote par courrier doit encore être compté. Il devrait favoriser le PP”, veut-elle croire.

Vox a fait figure d’épouvantail, qui a écarté des électeurs du PP

“126 sièges pour le PP, 33 pour Vox. Ça ne fait que 169”, calcule un militant, qui commente les résultats avec sa femme. Le compte n’y est pas. Il faut 176 députés pour s’assurer de pouvoir former un gouvernement sans accroc… Quant au PSOE, dont tout le monde prédisait la chute plus ou moins brutale, il gagne deux sièges par rapport à la précédente élection, en novembre 2019 : 122 députés.

“Merci l’Espagne. Merci Madrid”, lance Alberto Núñez Feijóo, quand il apparaît au balcon du siège de son parti, peu après minuit. “Sept ans après sa dernière victoire aux élections générales, le Parti populaire a de nouveau gagné”, poursuit-il. Les applaudissements s’évanouissent vite dans la nuit. À sa gauche, le visage fermé de la puissante présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en dit long sur l’humeur qui domine.

“Je sais que les gens ne sont pas satisfaits du résultat”, reconnaît Mario, 19 ans, qui a voté pour la première fois aux générales. “Ça va être compliqué de former un gouvernement. Nous savons que Sánchez est prêt à tout pour rester au pouvoir.”

Paradoxalement, la gauche a plus d’options pour former un gouvernement que la droite. Ensemble, le PSOE et Sumar ne réunissent que 153 sièges au Congrès des députés. Mais ils ont la possibilité de s’allier à une myriade de petites formations qui, mises bout à bout, peuvent leur assurer l’investiture. L’opération s’annonce néanmoins très complexe. “Mais les autres partis ne seront jamais disposés à appuyer un PP appuyé par Vox”, résume Jaime Ferri Durà, professeur de sciences politiques à l’université Complutense de Madrid.

Car le triomphe de la droite aux élections locales du 28 mai a été une bombe à fragmentation dont Alberto Núñez Feijóo n’a pas su gérer les dommages collatéraux. Le PP n’a pu prendre la présidence du gouvernement dans de nombreux gouvernements municipaux et régionaux qu’en laissant Vox en faire partie. Investis en pleine période préélectorale. Pour séduire les siens, Vox a imposé une série de mesures symboliques et déployé un discours LGBTphobe, antiféministe et climato négationniste.

À lire aussi

Et l’actuel Premier ministre a justement convoqué les élections le plus vite possible en espérant que cela se produise. “Les accords avec l’extrême droite ont mobilisé la gauche. Certains ont voté socialiste précisément pour éviter un gouvernement avec Vox”, explique Oriol Bartomeu, docteur en sciences politiques de l’Université autonome de Barcelone.

Feijóo fragilisé

Pour Alberto Núñez Feijóo, le coup est rude. Au milieu de son discours, dimanche, la foule s’est mise à scander “Ayuso, Ayuso, Ayuso”, en honneur de la populaire présidente de Madrid. “Soit Feijóo réussit à être président du gouvernement, soit il peut faire ses valises”, estime Jaime Ferri Durá. “Et si de nouvelles élections sont convoquées parce que personne n’arrive à former un gouvernement, la candidate sera Ayuso”, tranche Oriol Bartomeu.

Autre ambiance, devant le siège de PSOE. Les militants célèbrent l’exploit de leur leader. Au lendemain de la débâcle aux élections locales, Pedro Sánchez avait pris tout le monde de court en convoquant le plus tôt possible des élections générales attendues pour décembre. Moins de deux mois plus tard, malgré la courte majorité du PP, le PSOE améliore son résultat et laisse Feijóo en très mauvaise posture. Une défaite a rarement eu un tel goût de victoire.