Georges Catala, l'avocat des parents de Marion Wagon, disparue en 1996 à la sortie de l'école, évoque la disparition d'Emile auprès de nos confrères de La Dépêche.

"La particularité de la disparition de ce petit garçon, c’est le lieu, ce hameau où vit une trentaine d’habitants. Forcément, passé la phase de recherches qui n’a rien donné, les enquêteurs qui connaissent leur métier, et apprennent, du moins je l’espère, de leurs erreurs passées, ne vont pas oublier l’ADN. Ensuite commence une enquête presque classique. Ils se sont sûrement intéressés au premier cercle pour voir si derrière des masques de douleur ne se cachent pas des gens qui ricanent comme dans l’affaire du petit Grégory. Après, il faut vérifier les habitants du hameau. Cela devrait aller vite. Enfin, on ne peut pas négliger, et surtout pas, la possibilité d’un grand prédateur", commente-t-il.

Avant de poursuivre: "Cette possibilité pas prise en compte pendant trop longtemps à Agen, elle est impossible aujourd’hui à écarter. Parce que malheureusement, de Fourniret à Emile Louis ou, plus récemment, Nordahl Lelandais, ces gens existent et cette hypothèse reste prégnante. Pour enlever sans laisser la moindre trace, pour ce que j’ai lu dans les journaux, un petit garçon de 2 ans dans un hameau minuscule où tout le monde se connaît, il faut, malheureusement, un certain savoir-faire. Donc il faut aussi chercher dans ce sens."

Georges Catala espère que les parents d'Emile sauront qui a enlevé leur enfant: "J’espère que les gendarmes arriveront à comprendre, à trouver. Perdre un enfant, c’est terrible. Le perdre sans explication, cela devient insupportable. C’est une page qui se ferme. Je ne souhaite pas que les parents du petit Emile connaissent ce calvaire."