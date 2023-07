Poutine va évoquer l'Ukraine vendredi avec les dirigeants africains et "a l'intention" de se rendre en Chine en octobre prochain

Il s'agirait du premier voyage de Vladimir Poutine en Chine depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine le 24 février 2022. Quelques semaines avant l'assaut sur Kiev, il s'était rendu à Pékin lors des Jeux olympiques d'hiver organisés par son voisin chinois.

La Russie et la Chine entretiennent des relations étroites qui se sont renforcées depuis le déclenchement de l'offensive du Kremlin en Ukraine et la pluie de sanctions occidentales qui a frappé l'économie russe.

Pékin a, de son côté, mis un point d'honneur à ne pas condamner l'assaut des Russes contre l'Ukraine.

Le président chinois Xi Jinping s'est ainsi rendu en mars à Moscou où il a déclaré que les relations bilatérales "entraient dans une nouvelle ère".

Les deux pays, qui partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine, se sont d'ailleurs récemment rapprochés dans le domaine militaire.

En 2017 et 2019, Vladimir Poutine avait participé en Chine aux deux premières éditions du Forum "La Ceinture et la Route", aux côtés d'autres dirigeants internationaux.

Ce forum tient son nom du projet pharaonique chinois des "Nouvelles routes de la soie", qui doit notamment permettre de développer, grâce à des fonds chinois, des routes, des ports, des chemins de fer et d'autres infrastructures à l'étranger.

Poutine doit évoquer l'Ukraine vendredi avec les dirigeants africains

A noter que le président russe doit évoquer vendredi l'Ukraine avec les dirigeants africains qui seront réunis à partir de jeudi à Saint-Pétersbourg lors d'un sommet spécial Russie-Afrique.

"Un déjeuner de travail est prévu entre Vladimir Poutine et un groupe de chefs d'Etat africains sur l'Ukraine le 28 juillet", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Selon le Kremlin, "49 pays africains ont confirmé leur participation" à la deuxième édition de ce sommet Russie-Afrique, après une première en octobre 2019 à Sotchi, sur la mer Noire.

"Plus de 50 séances et tables rondes" sont ainsi prévues en fin de semaine, peut-on lire dans le communiqué, notamment sur des thématiques allant de la coopération économique à l'alimentation, en passant par l'énergie, la sécurité, mais aussi l'éducation et la santé.

Vladimir Poutine doit, lui, prendre la parole lors de la session plénière.

Selon son conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov, cité par les agences de presse russes, M. Poutine "fera un long discours" dans lequel il évoquera les relations russo-africaines et "la formation d'un nouvel ordre mondial".

"Une déclaration finale" qui "fixera des approches coordonnées pour le développement de la coopération russo-africaine" sera "adoptée" à la fin du sommet, a également ajouté le Kremlin mardi.