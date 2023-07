“Il existe une forme d’incertitude" : l’ouverture vers l’extrême droite, incertitude stratégique pour les conservateurs allemands

Une percée qui inquiète

La sortie du leader de la CDU avait été applaudie des deux mains par le parti d’extrême droite, son chef Tino Chruppala y voyant une première brèche dans le cordon sanitaire et lançant une invitation à l’abattre pour de bon. De fait, des votes communs, et pas seulement avec la CDU, sont déjà réalité de manière sporadique sous les radars médiatiques, sur des sujets plus ou moins polarisants.

Mais septante-huit après la fin de la Seconde guerre mondiale, l’héritage du nazisme structure toujours en partie le débat politique allemand. En comparaison avec son voisin autrichien, la République fédérale n’a pas de rapport décomplexé à l’extrême droite. D’autant que l’AfD est dans le viseur du renseignement intérieur pour la radicalité d’une partie de ses cadres. Certains responsables caressent ouvertement l’idée d’un renversement des institutions et militent pour un État ethnocentré. Des passerelles ont été établies avec la mouvance la plus violente.

La percée actuelle de la formation anti-immigration et anti-UE dans les sondages alimente les inquiétudes. La dernière étude la donne à 22 %, quatre longueurs seulement derrière le camp conservateur (incarné par la CDU et son parti frère bavarois, la CSU), en tête mais qui s’effrite malgré les faux-pas de la coalition rouge-verte-libérale du chancelier social-démocrate Olaf Scholz et reste loin de ses ambitions.

Merz rappelé à l’ordre par ses troupes

La sortie télévisée du patron de la CDU a été mal vécue en interne. Friedrich Merz en avait déjà excédé plus d’un quelques jours auparavant en qualifiant la CDU/CSU d' “AfD avec de la substance” puis en validant l’ouverture d’un débat sur la suppression du droit individuel à l’asile, un des thèmes de prédilection de l’extrême droite. “La décision du congrès exclut toute coopération avec l’AfD. On assiste à une dilution de décisions en congrès après des victoires électorales de l’extrême droite”, s’est insurgé l’ancien ministre-président de Sarre Tobias Hans, dimanche soir sur Twitter, comme de nombreux cadres sympathisants de la ligne centriste que défendait l’ancienne chancelière Angela Merkel. Mais même le maire de Berlin Kai Wegener et la fédération CDU de Hambourg, proches idéologiquement de Friedrich Merz, ont réagi négativement. Les alliés bavarois de la CSU, pourtant pas les derniers pour donner dans le populisme de droite à l’occasion, ont tenu, eux aussi, à se démarquer.

Le politologue Uwe Jun analyse la sortie de Friedrich Merz comme un signe de nervosité. “Il existe une forme d’incertitude au sein de la CDU sur comment réagir au fait que l’AfD soit la seule formation à profiter des mauvais scores du gouvernement dans les sondages. Il y a aussi une certaine pression sur l’issue des scrutins l’année prochaine en ex-Allemagne de l’Est”, explique le chercheur et professeur de l’université de Trèves. L’AfD flirte ou dépasse la barre des 30 % des intentions de vote en Saxe, dans le Brandebourg et en Thuringe où les diètes (parlements régionaux, NdlR) seront renouvelées en septembre 2024.

À chaque fois, elle est devant de la CDU et même loin devant dans les deux dernières régions. “À l’Ouest, la position est de garder ses distances et de marquer des points avec des thèmes comme la politique migratoire et d’asile. La base est d’ailleurs sur cette ligne. Mais à l’Est, la conviction que cela pourrait ne pas suffire gagne du terrain”, poursuit M. Jun. La CDU n’a pas de leader en lice qui semble capable de rééditer la performance de Rainer Haselhoff en Saxe-Anhalt en 2021 (37,1 %) qui a capitalisé sur sa popularité et en s’emparant de thèmes chers à l’extrême droite comme la remise en cause de la redevance pour l’audiovisuel public.

Le dilemme de Friedrich Merz

Friedrich Merz est confronté à un dilemme. Il s’est hissé à la tête du parti en opposition à la ligne centriste d’Angela Merkel, son ennemie intime. Du point de vue du conservateur pur sucre, l’ex-chancelière a ouvert un espace à droite de la CDU/CSU propice au développement de l’AfD. Son objectif affiché est la reconquête de ces électeurs en musclant le discours sur les thèmes traditionnels de la droite allemande d’avant Merkel, notamment sur l’immigration. Si M. Merz ne le répète plus désormais, en 2019 il visait une réduction de moitié du score national de l’AfD. C’est le contraire qui se produit en ce moment. Et le parti d’extrême droite revendique d’être l’original” copié” par les conservateurs.

La remise en cause du cordon sanitaire par certains responsables CDU est-allemands tient aussi au blocage du jeu politique par les scores de l’extrême droite, presque toujours au-dessus de 20 % lors des derniers scrutins en ex-RDA. Les options de pouvoir sont réduites à peau de chagrin et obligent à de grands écarts. La CDU de Saxe, très à droite, a dû s’allier avec les écologistes et les sociaux-démocrates. En Thuringe, le parti soutient un gouvernement minoritaire de gauche plurielle. En Saxe-Anhalt, il a choisi une coalition fourre-tout avec les sociaux-démocrates et les libéraux. En guise d’alternative, certaines voix, minoritaires, demandent une ouverture vers la gauche post-communiste Die Linke, objet d’un autre cordon sanitaire de la part de la CDU. “Die Linke était tellement faible, qu’à part en Thuringe elle ne peut contribuer à former une majorité. Je serais prudent avec de telles initiatives car la base est largement critique ou même hostile à une telle coopération”, observe le politologue Uwe Jun.

La politologue Andrea Römmele rappelle à Friedrich Merz que l’histoire récente de la CDU a démontré les dangers d’un rapprochement avec l’extrême droite. “Sa prédécesseure Annegret Kramp-Karrenbauer a chuté sur cette question”, souligne l’experte de la Hertie School de Berlin. Début 2020, la dauphine d’Angela Merkel avait fini par annoncer sa démission après l’élection éphémère d’un libéral à la tête du Land de Thuringe avec les voix des conservateurs et de l’AfD, contrairement à ses instructions.