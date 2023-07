Incendies en Grèce: le pays a enregistré des émissions record, "une mégatonne de carbone entre le 1er et le 25 juillet..."

D’importants incendies ont eu lieu ces dernières semaines dans les pays du bassin Méditerranée, du Portugal à la Grèce, en passant par l’Espagne, l’Italie ou l’Algérie où les feux ont été éteints mercredi. En Croatie, un feu s’est déclaré mercredi près de Dubrov-nik, haut lieu historique et touristique. En Corse, les pompiers ont lutté durant la nuit de mardi à mercredi contre un virulent incendie et la situation s’améliorait mercredi matin.

Au Portugal, huit pompiers ont été blessés et des centaines d’autres restaient mobilisés mercredi près de la station balnéaire de Sintra.

À quand la fin ?

Comment expliquer l'étendue et la longueur de ce phénomène caniculaire ? C'est l'effet "dôme de chaleur". "Dans ce genre de système, vous avez de l'air très chaud en surface et en altitude, détaille Pascal Mormal (Institut royal de météorologie). L a pression est très élevée, aussi bien en surface qu'en altitude et dans cette sorte de couvercle, l'air va se comprimer. Et en se comprimant, il se réchauffe. Un peu comme avec une pompe à vélo : vous injectez de l'air, il y a de plus en plus d'air dans la chambre à air et ce mouvement va échauffer l'air. Ici, cette espèce d'immense configuration est vraiment figée et s'autoalimente vu le soleil très généreux et la période très sèche. Tout va se combiner pour obtenir une situation durable . Si vous avez aussi le vent qui se lève comme on l'a eu en Grèce et en Algérie, c'est le pire (pour les incendies)."

À lire aussi

Les dômes de chaleur peuvent aussi se produire du côté de l’océan Atlantique, mais ils sont souvent balayés, en raison de la proximité avec l’océan. Alors qu’en Méditerranée la configuration traditionnelle est un temps stable anticyclonique durant tout l’été. En sachant aussi que depuis quelques années, les experts constatent la récurrence de situation de blocage anticyclonique, donnant donc les mêmes types de temps sur les mêmes régions, ce qui pourrait être lié au changement climatique.

"Crainte pour le futur"

Néanmoins, "la situation est a priori en train de s'atténuer, avec l'arrivée d'un air plus frais - cela a contribué à ce récent conflit de masse d'air et ces orages sur le nord de l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Croatie en début de semaine - sur le nord du bassin méditerranéen, on a déjà une arrivée d'air un peu plus frais. Les températures deviennent déjà plus supportables. Vers la Grèce et l'est des Balkans, il y a encore une résistance d'air chaud. Cela commence tout doucement à s'estomper. Mais on part de valeurs tellement hautes…" Parallèlement, la forte chaleur actuelle de la mer inquiète M. Mormal pour les mois à venir. "Ce qu'on peut craindre de cette chaleur, c'est qu'à partir de septembre-octobre, on connaisse de gros épisodes méditerranéens. Il s'agit de conflits entre une masse d'air très chaud sur la Méditerranée et de l'air très froid qui descend du nord. Toute l'humidité (pompée par cette chaleur) qui se trouve sur la mer va se condenser et former d'immenses nuages d'orages qui vont remonter vers les Cévennes, le Mercantour, relief qui servira de barrage." C'est un tel épisode qui a causé les inondations meurtrières de Vaison-la-Romaine en 1992.