L’écologiste Sandrine Rousseau s’attire les foudres des internautes : “La consommation de viande est une des causes des incendies actuels”

Ces pays sont, en effet, frappés par une vague de chaleur historique et des températures insoutenables pour les habitants. Des feux de forêts font notamment rage en de multiples endroits en Grèce.

Le message de Sandrine Rousseau a suscité de nombreuses réactions. Des internautes se moquent ouvertement de sa position et lui rappellent notamment sa sortie l’année dernière où elle affirmait que “le barbecue était un symbole de virilité”. Une hypothèse surprenante pourtant au centre de plusieurs études alliant genre et climat, dont une synthèse confirme que les femmes émettent moins de CO2 que les hommes.

Le régime alimentaire, un levier de lutte contre le changement climatique

Le propos de Sandrine Rousseau rejoint néanmoins le large consensus scientifique sur l’impact de la consommation de viande. “Le changement climatique ne peut pas être freiné sans porter attention aux émissions de gaz à effet de serre des systèmes alimentaires. Notre travail, parmi d’autres, montre que ces émissions représentent environ un tiers des émissions humaines totales”, confirmait en mai dernier à l’AFP la scientifique Cynthia Rosenzweig, qui a passé des décennies à étudier les interactions entre le changement climatique et ce que nous mangeons. Et d’ajouter : “La nourriture est le secteur clé en matière climatique et connecte tous les habitants de la planète au réchauffement. Nous devons transformer notre système alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire pour tous et une planète en bonne santé.”

Selon le Giec, réduire la consommation de viande et augmenter la part de végétaux dans l'alimentation pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'utilisation des terres, l'acidification, l'eutrophisation et la consommation d'eau douce. Le rapport “The Lancet Countdown”, publié en 2022, estime que l’accélération de la transition vers un régime alimentaire plus équilibré et végétal permettrait quant à elle de réduire de 55 % les émissions du secteur de l’agriculture issues de la production de lait et de viande rouge.

Et les Belges semblent prêts à s’engager : un baromètre sur la transformation écologique publié en janvier par l’entreprise Veolia montre que 68 % des Belges se disent prêts à réduire leur consommation de viande.