"On a l’impression qu’ils ne s’intéressent pas à nous" : Douze ans après les émeutes, l’arrondissement Hackney a été laissé à lui-même

Après les émeutes de 2011, engendrées par la mort de Mark Duggan, 29 ans, tué par un policier d’une balle dans la poitrine et par la réponse violente de la police à la manifestation pacifique qui a suivi deux jours plus tard, Boris Johnson, alors maire de Londres, promet 50 millions de livres sterling (58 millions d’euros) pour que les zones affectées “soient régénérées rapidement et transformées en lieu sûr, attrayants, dynamiques et économiquement prospères où il fait bon vivre, travailler et investir”. Hackney fait partie des récipiendaires, il faut dire que l’arrondissement présente le 4e plus important niveau de criminalité d’Angleterre et un haut taux de dénuement touchant les enfants et les personnes âgées.

En 2011, Mare Street, la longue artère toute proche qui traverse le quartier du nord au sud, a été le cadre de nombreux pillages de magasins et d’affrontements avec la police. “La mairie de l’arrondissement d’Hackney a versé plus de £5 millions dans ce projet sans queue ni tête, totalement déconnecté du quartier”, se souvient un commerçant installé là depuis trente ans, qui préfère garder l’anonymat. En lieu et place des garages installés sous les arcades de la voie ferrée depuis plusieurs décennies, les panneaux installés pendant les travaux de construction avaient fait miroiter l’arrivée d’”une initiative de régénération menée par le commerce”, et plus précisément “un espace pour les designers et fabricants locaux” et “des possibilités d’emploi et de formation pour les résidents”.

Impayable

Au final, des marques britanniques et internationales établies s’y installent pendant l’été 2016, avec deux ans de retard sur le calendrier initial : le tailleur Gieves&Hawkes, les marques vestimentaires Joseph, Pringle of Scotland et Zadig&Voltaire. Le grand hangar gris est occupé par l’Américain Nike, qui y appose une version gigantesque de son logo. “Aucun d’entre nous ne pouvait s’y payer quoi que ce soit, les prix étaient exorbitants”, se souvient Val, une septuagénaire résidente depuis cinquante-trois ans de Hackney. “Le projet était destiné aux riches Londoniens, imaginant peut-être qu’ils allaient se déplacer jusqu’ici. Pas à nous, les résidents. C’est à l’image de la politique du quartier : on a l’impression qu’ils ne s’intéressent pas à nous, les gens normaux”. Face à l’échec du projet, les entreprises impliquées ont profité de la pandémie pour fuir. Et voilà comment a pris fin le plus gros investissement des autorités locales post-émeutes pour améliorer physiquement Hackney.

Les autorités nationales, elles, ont été purement et simplement absentes. Ce n’est guère étonnant. Dès le début des émeutes, le Premier ministre conservateur David Cameron avait exposé sa grille de lecture : “Il s’agit d’une criminalité pure et simple qui doit être combattue et vaincue”. Il accuse également les gangs, “au cœur de la violence”, d’avoir “coordonné les attaques contre la police et le pillage qui a suivi”.

L’absence d’initiative nationale

Cette analyse n’avait guère surpris les chercheurs de la London School of Economics (LSE), une institution pas vraiment réputée pour être un repaire de gauchistes. “Les rassemblements séditieux sont présentés comme des foules irrationnelles ou simplement comme des groupes n’ayant rien d’autre que des intentions criminelles, plutôt que comme des rassemblements de personnes ayant un grief quelconque”, explique dans un article publié en 2018 plusieurs d’entre eux. “En exposant la cupidité et le gain comme simples motifs, toute revendication d’une autre logique est sapée et leur légitimité est supprimée”. Si bien qu’aucun programme n’est lancé de la part des autorités nationales pour tenter d’améliorer le sort de ces quartiers oubliés de la croissance, pourtant forte au Royaume-Uni pendant les années 2000. Au contraire, le gouvernement appuie sur l’accélérateur pour appliquer au plus vite sa politique d’austérité, qui durera jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson en 2019. Le budget attribué par le gouvernement national aux arrondissements de Londres a ainsi diminué de 63 % entre 2010 et 2020, aboutissant à une baisse de 37 % de leur budget total.

Lors des semaines qui suivent l’embrasement, le gouvernement promet néanmoins un programme destiné aux “familles en difficulté”. L’idée n’est pas d’investir dans les communautés mais de trouver une responsabilité individuelle à la violence et plus largement à la pauvreté. Très vite, les références aux émeutes sont d’ailleurs effacées de la littérature officielle. Pourtant, les différents rapports publiés depuis les émeutes, réalisés grâce à des entretiens avec des centaines de participants aux émeutes, placent la haine de la police et le sentiment de déconnexion du reste de la société comme deux moteurs majeurs de la participation aux “troubles de l’ordre public”, le terme utilisé par les ministères de la Justice et de l’Intérieur.

Déni travailliste

Plus étonnant, au premier abord en tout cas, Meg Hillier, député travailliste depuis 2005 de la circonscription d’Hackney South et Shoreditch, nous a aussi assuré que les gangs ont joué un rôle majeur dans les émeutes. Même si les chercheurs ont depuis longtemps réfuté cette idée. Plus encore, elle assure que “des provocateurs étaient venus de l'extérieur d’Hackney pour participer à l’action” et que “les problèmes de pauvreté d’Hackney n’avaient pas particulièrement joué un rôle dans les émeutes”. Une réflexion compréhensible : son parti, le Labour, était au pouvoir entre 1997 et 2010, c’est-à-dire jusqu’à quelques mois des émeutes. Alors que l’élection générale de l’an prochain devrait permettre aux siens de reprendre le pouvoir, mieux vaut ne pas rappeler aux électeurs l’efficacité limitée des siens dans la lutte contre la pauvreté qui sévit à quelques kilomètres de la principale place financière européenne.