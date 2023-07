"Nous avons rapidement constaté que la situation était plus grave que prévu": les dernières informations sur le cargo en feu au large des Pays-Bas

Cette partie de la mer du Nord, limitrophe de la mer des Wadden, est une zone naturelle classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Les membres de l’équipe évacués, les inquiétudes pour la nature restent vives. Les organisations de défense de l’environnement craignent le pire.

Un remorqueur a réussi à attacher un câble au navire pour l’empêcher de dériver et de bloquer une importante route de navigation vers l’Allemagne, selon les informations de la radiodiffusion publique NOS. Les garde-côtes des Pays-Bas confirment que la position du navire est, pour le moment, sous contrôle. Le navire n’est lui pas pour autant sécurisé. Un plan d’action pour limiter au maximum les dégâts est en cours d’élaboration.

”L’incendie pourrait durer encore quelques jours”, a indiqué une porte-parole des gardes-côtes néerlandais à l’AFP, précisant que l’équipe des secours chargée d’éteindre le feu ne peut pas encore le faire vu que le navire n’est pas encore sécurisé.

Plusieurs membres de l’équipage à l’eau

Lorsque la décision d’évacuer l’équipage a été prise, plusieurs membres de l’équipage se sont jetés à l’eau. Un navire de la compagnie maritime Noordgat, alerté par un appel d’urgence, était l’un des premiers à arriver sur les lieux de l’accident cette nuit. Les membres de la compagnie ont pu sauver trois victimes qui avaient sauté par-dessus bord. D’autres victimes ont été récupérées par des canots de sauvetage.

”Ces personnes avaient sauté de très haut”, explique Simon Smit, le patron de Noordgat, qui n’était pas présent en mer mais qui est revenus sur les faits auprès de nos confrères de Het Laatste Niews. “Une personne se trouvait dans la poupe du bateau (à l’arrière du navire), et a pu sauter de beaucoup plus bas et de manière assez contrôlée. Mais les autres ont vraiment sauté d’une très haut. Les garde-côtes ont demandé d’arrêter de sauter, parce que ça n’était tout simplement pas la meilleure solution.” Le reste de l’équipage a été évacué par les airs, grâce à un hélicoptère.

Impossible de déplacer le bateau

Le navire de 200 mètres de long transportait 2 857 voitures, dont 25 voitures électriques. “On soupçonne que l’incendie s’est déclaré à cause d’une voiture électrique”, ont déclaré les garde-côtes qui constatent que la fumée se dégage encore en masse du véhicule en détresse.

Malgré le premier remorqueur qui stabilise la position du bateau, les conditions ne sont pas encore réunies pour le déplacer en toute sécurité. “Le navire qui maintient le Fremantle Highway en place n’est pas adapté à un tel remorquage. Si l’on veut amener ce gros navire de 200 mètres de long à un autre endroit, il faut un remorqueur plus gros avec un câble de remorquage plus costaud et il faut des gens à bord pour y parvenir”, indique Het Laastse Nieuws.

”Des milliers de voitures au fond de l’eau”

Les pompiers tentent donc de combattre l’incendie depuis la mer à l’aide de bateaux-pompes et de refroidir le navire. Si le navire coule, ce sera une catastrophe pour la mer du Nord et la mer des Wadden, estime la fondation De Noordzee : “Le navire, avec son carburant et la cargaison de milliers de voitures, se retrouvera au fond de l’eau”.

Un porte-parole du maire de l’île d’Ameland, Leo Pieter Stoel, a dit craindre que “l’environnement subisse des dégâts si le cargo en flammes venait à couler”. “C’est la grande peur des îles, qu’il se passe quelque chose sur l’un des chenaux de navigation qui pourrait nuire à l’environnement”, a-t-il ajouté, cité par l’agence de presse néerlandaise ANP.

Un navire de lutte contre la marée noire du ministère des Travaux publics est en route. Il pourrait être déployé en cas de fuite de pétrole. “Il est demandé à tous les avions de ne pas se diriger vers le navire en feu. Cela entrave les efforts de sauvetage”, ont également indiqué les garde-côtes.

”Au départ, nous devions seulement nous rendre sur place pour nous tenir prêts, mais nous avons rapidement constaté que la situation était assez grave. Il y avait plusieurs panaches de fumée et le feu se propageait rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu”, a déclaré Willard Molenaar, de KNRM (Ndlr : Société royale néerlandaise de sauvetage), à la chaîne de télévision néerlandaise NOS.