En effet, un enfant de 12 ans était tombé dans un puits d’une douzaine de mètres mercredi près de Chambéry en France.

Un effondrement a ensuite eu lieu et l’adolescent s’était retrouvé coincé sous des gravats, nécessitant de délicates opérations de sauvetage pour lui venir en aide.

Fort heureusement, après cinq heures de mission sauvetage de la part des secours, l’adolescent a pu être dégagé “quasi indemne” du boyau peu avant 20h par les pompiers.

Le jeune garçon souffrait à sa sortie du puits d’une légère hypothermie. C’est grâce à des sapeurs-pompiers spécialisés dans les techniques de spéléologie et de sauvetage déblaiement que la jeune victime a été rapidement secourue et est aujourd’hui saine et sauve.

Les circonstances qui ont conduit le jeune garçon à se glisser dans le puits ne sont pas connues.