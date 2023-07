En France, les forces de police manifestent leur malaise par l’inaction

Revenu de Nouvelle-Calédonie, où il accompagnait le président de la République Emmanuel Macron, Gérald Darmanin devait recevoir les syndicats policiers jeudi soir. "On attend que […] ce ne soit pas un discours stérile et qu'on ne nous dise pas : on vous comprend, mais vous n'aurez rien", avertissait au préalable Linda Kebbab, secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police, citée par l'AFP. Unité SGP Police demande, en particulier, la création d'un statut spécifique du policier mis en examen, excluant la détention provisoire d'un agent agissant en mission.

L’exécutif marche sur des œufs

Gérald Darmanin ne peut pas se permettre de s’aliéner les forces de police, alors que le climat reste volatil, depuis les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel, un adolescent abattu à Nanterre le 27 juin dernier par un tir à bout portant d’un membre des forces de l’ordre, lors d’un contrôle routier. Ce policier a, lui aussi, été placé en détention provisoire. Se profile aussi le défi sécuritaire que représente la tenue, dans un an exactement, des Jeux olympiques d’été à Paris.

Sur le point précis d'un statut spécifique pour les policiers, l'exécutif marche sur des œufs. Le ministre s'est jusqu'ici gardé de commenter les propos tenus le 22 juillet par Frédéric Veaux, directeur général de la police. "Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail", avait déclaré M. Veaux, au Parisien. Des propos que le préfet de paris, Laurent Nuñez avait dit partager, mais qui ont soulevé un fort vent de protestation des forces politiques de gauche et des rangs de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature avait tenu à faire une "mise au point" rappelant que la justice est "seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées".

Dans un entretien télévisé accordé le 24 juillet à TF1 et France 2, le président Macron a dit, de Nouméa, "comprendre l'émotion des policiers" après des semaines d'émeutes, mais rappelé qu'ils "s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit".

La revendication d'obtenir un statut spécifique pour les policiers mis en examen n'est d'ailleurs pas portée par tous les syndicats. Anthony Caillé, de la CGT-Intérieur-Police, estime qu'"avoir une justice d'exception à l'endroit des policiers, ça n'est pas entendable (sic), ça n'est pas acceptable", "ce serait grave dans une république, dans une démocratie".

Il est cependant un malaise partagé par l’ensemble de la profession, éreintée par de longues périodes de tension : les manifestations des gilets jaunes avant la pandémie, celles contre la réforme des retraites depuis janvier, puis très récemment des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel. Les policiers sont également las du peu de considération dont ils bénéficient dans une partie de la population.