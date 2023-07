Les Républicains et la macronie glissent toujours plus sur leur droite

La droite aspirée par le RN

Les Républicains (LR) présidés par le député Éric Ciotti, représentant de la droite radicale, ont rapidement embrayé. Ils ont notamment présenté leur “plan pour restaurer l’ordre public” avec une liste de propositions qui auraient pu venir des rangs du RN.

La droite continue ainsi de glisser vers l’extrême droite et ce n’est même plus un problème pour le chef des sénateurs LR, et ancien compagnon de route de Philippe de Villiers, Bruno Retailleau. “On s’en fiche”, a-t-il lâché, interrogé sur les similitudes entre les positions de LR et du RN, le 11 juillet sur RTL. “Certes, les émeutiers sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques”, avait-il soutenu une semaine plus tôt sur France Info.

Une stratégie risquée

”Avant, les élus de droite auraient mis l’accent sur les divergences, sur les barrières qu’il ne fallait pas franchir, et ils auraient dit que le RN était un parti incompétent, mais ce n’est plus le cas, constate Emilien Houard-Vial, enseignant à Sciences Po Paris et doctorant au Centre d’études européennes. Il n’y a plus cette mesure, gaulliste. On a presque l’impression qu’ils n’essaient pas seulement de capter les électeurs du RN, mais presque de prendre sa place. Certains y vont à fond et peu importe si cela ressemble mot pour mot à un discours du RN. À mes yeux, cette stratégie est un peu risquée.”

Elle l’est à plusieurs égards. Tout d’abord, des élus et des électeurs de droite, de la droite plus sociale surtout, pourraient ne plus s’y retrouver. “Le goût du politiquement incorrect, l’apparente intellectualisation des maux de la société ne peuvent pas justifier de dévoyer nos valeurs fondamentales, a d’ailleurs déclaré le député Aurélien Pradié (LR) au Monde. N’ajoutons pas à l’effondrement de la gauche celui de la droite gaulliste.”

LR entre deux feux

La droite, prise en étau entre la macronie et l’extrême droite, ne parvient pas à se singulariser. “C’est comme si Les Républicains avaient accepté que leur place de droite modérée avait été prise et qu’il ne leur restait plus que le créneau de la droite radicale, mais qui est déjà pris aussi, note Emilien Houard-Vial. La droite ne prend pas le temps de se poser et de réfléchir en termes de stratégie. Elle ne cherche même pas à faire revenir ses électeurs partis chez Macron.”

L’extrême droite peut profiter de cette situation. “Les électeurs vont donner l’avantage au parti qui, selon eux, est le plus légitime sur tel ou tel sujet, celui qui a été le plus radical ou le plus ancien sur le thème, relève encore Emilien Houard-Vial. En sciences politiques, on appelle cela la propriété de l’enjeu. Pour des sujets comme l’immigration, l’autorité ou la sécurité, ça sera ainsi compliqué pour la droite de convaincre les électeurs de ne pas voter RN mais LR.”

La macronie à tribord, toute !

Ce danger vaut également pour le camp présidentiel qui, lui aussi, glisse de plus en plus sur sa droite, avec bientôt un projet de loi “pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration”.

Au sujet des émeutes, le président Emmanuel Macron a prôné “l’ordre, l’ordre, l’ordre” et “le retour de l’autorité”, ce lundi, dans une interview sur son bilan des “100 jours d’apaisement”. Il n’a par ailleurs pas condamné les propos polémiques du directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, souhaitant la libération d’un policier de Marseille détenu provisoirement dans le cadre d’une enquête sur des violences policières en marge des émeutes. Les forces de l’ordre votent massivement pour l’extrême droite : 60 % d’entre eux prévoyaient de donner leur voix à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle de 2022, selon le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof).

Au lendemain de l’attaque d’Annecy, un député de la majorité, Charles Sitzenstuhl, ex-LR d’ailleurs, a aussi pu réagir d’une manière qui a irrité, au moins, l’aile gauche de la macronie. “Sur les questions d’immigration, il faut arrêter d’avoir des pudeurs de gazelle, avait-il déclaré au Figaro. Je comprends nos compatriotes excédés par une immigration excessive.”

Macron à réaction

Cette sortie est rendue possible dans le camp présidentiel à cause de l’absence de doctrine sur certains sujets, régaliens surtout. “La macronie est plus dans la réaction, dans la réponse aux attentes de l’électorat, glisse le politologue Alexis Massart. Après, tous les gouvernements prennent des décisions en dehors de leur axe idéologique. Quand on est au pouvoir, il y a toujours une bonne dose de pragmatisme. Et puis, les violences urbaines ont aussi nécessité un discours d’ordre et d’autorité à tous les étages. C’est d’ailleurs peut-être comme cela qu’il faut voir, par exemple, l’arrivée à l’Éducation nationale de Gabriel Attal”, qui a fait du respect de l’autorité et de la laïcité une priorité.

Ce pragmatisme relève aussi de la stratégie, celle d’adopter le discours de la droite, ce qui étouffe les LR, et ce qui simplifie l’échiquier politique à l’échelle nationale pour la macronie. “On se retrouve avec trois blocs : La France insoumise, le bloc central et le Rassemblement national, analyse Alexis Massart, avant de conclure. Et la chance pour Macron, c’est que, même s’il doit rester bien debout sur ses deux jambes, gauche et droite, la Nupes est largement dominée par LFI et les excès quotidiens de Jean-Luc Mélenchon et de ses députés.”