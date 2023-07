Les Vingt-sept suggèrent d'attribuer un siège de député européen supplémentaire à la Belgique

Comme le Parlement européen, les Vingt-sept proposent d’augmenter d’une unité le contingent de l’Autriche (qui aurait 20 élus), du Danemark, de la Finlande et de la Slovaquie (15 chacun), de l’Irlande (14), de la Slovénie et de la Lettonie (9 chacune). Mais le Coreper, instance préparatoire du Conseil de l’UE, a également attribué un élu supplémentaire à la Pologne qui en aurait 53, ainsi qu’à la Belgique qui passerait à 22 députés. Lors des deux précédentes législatures, celle-ci avait 10 députés élus dans le collège néerlandophone, 10 dans le collège francophone, et un dans le collège germanophone. Désormais, les néerlandophones compteront un élu supplémentaire – ce qui ne fait aucun débat, au pays. Pour autant que l’accord obtenu au Coreper soit bétonné au niveau politique par les États membres, mais aussi que le Parlement européen, à l’initiative de la proposition, approuve les changements souhaités par le Conseil.

Pas de liste transnationale

C’est moins sur le nombre de députés et les équilibres entre États membres que le Parlement européen et les Vingt-sept divergent que sur celui de la circonscription européenne. Le premier proposait de conserver en réserve 28 députés qui seraient élus, pour la première fois, dans une circonscription européenne, sur base de listes transnationales déposées par les partis pan-européens.

Les Vingt-sept n’ont même pas pris la peine de s’opposer à cette idée. Ils n’en ont tout simplement pas discuté. Le projet restera donc au frigo pour au moins cinq ans : s’il restait un doute infinitésimal à ce sujet, il est clair que le temps manquera, d’ici les élections européennes de juin 2024, pour faire ratifier la modification électorale de la loi européenne dans chacun des États membres.